Dacia presenta la tercera generación del Duster. Lanzado en el año 2010 y renovado por primera vez en 2017, el best-seller de la marca del Grupo Renault rompe los códigos tradicionales y llega con una imagen más robusta y poderosa. Un modelo, que, por primera vez en su historia, se comercializará con motores híbridos, reflejando el compromiso de la marca para impulsar la electrificación. También el Dacia Duster estará disponible en una variante GLP, consiguiendo la codiciada etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT) en toda la gama.

OKDIARIO se ha trasladado a Lisboa para conocer en primicia la nueva generación del Dacia Duster, un modelo que se ha convertido en una auténtica historia de éxito, ya que en sus 13 años de vida, se han producido más de 2,2 millones de unidades y cada día salen casi 1.000 unidades de las líneas de producción de la planta de Dacia en Pitesti (Rumanía), es decir, aproximadamente un vehículo cada minuto. Una historia de éxito que también se ha visto reflejada en las ventas, ya que el Duster fue en 2022 el SUV más vendido en Europa.

Una nueva generación que todavía no tiene precio, pero que mantendrá la filosofía de la marca de value for money, para ofrecer la mejor relación entre valor y precio del mercado. Tal y como ha podido saber este diario, la versión de acceso podría estar por debajo de los 20.000 euros. No obstante, habrá que esperar a principios del próximo año para conocer las cifras oficiales y no será hasta la primavera de 2024 cuando empecemos a ver las primeras unidades en la red de distribución de la marca.

Exterior: más moderno y robusto

Si algo llama la atención de la tercera generación es el salto cualitativo en el diseño. El Dacia Duster reinventa su imagen, pero conserva todas las cualidades estéticas que contribuyeron al éxito de las generaciones anteriores, en particular su sólido carácter de SUV robusto, con una nueva identidad que destaca por una estética más moderna y minimalista.

La sencillez de las formas y de los volúmenes contribuye a ese diseño potente: parte delantera muy vertical, pasos de rueda con cortes limpios y biselados, gran portón en la parte trasera, acristalamiento lateral que se extiende a lo largo de todo el vehículo con unas dimensiones de 4,34 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,66 metros de largo.

Una sensación de robustez que centra todo su protagonismo en el frontal que llama la atención por la firma luminosa en forma de Y en la parte delantera con la nueva identidad de marca de Dacia, lo que se repite en las ópticas traseras y en el dibujo de las llantas de aleación.

En la tercera generación, el Dacia Duster no pierde su esencia 4×4 que tanto le caracteriza. Cuenta con protecciones laterales en los bajos de la carrocería y en los pasos de rueda, piezas distintivas, faldón, paragolpes trasero y protecciones tanto en la parte delantera como trasera para que ningún terreno se le resista. Todas ellas elaboradas con un nuevo material robusto diseñado por los ingenieros de Dacia y el químico LyondellBasell: Starkle. Esta composición, con hasta un 20% de elementos reciclados, da como resultado unas partículas de color blanco con un efecto moteado que Dacia ha querido resaltar evitando el uso de pintura adicional.

Interior: funcional y cómodo

Al igual que el diseño del exterior, el del interior no olvida lo esencial, es decir, lo útil. La ergonomía se ha cuidado especialmente con una pantalla central de 10,1 pulgadas situada en el campo de visión y orientada 10° hacia el conductor. El nuevo mando de la caja automática es particularmente ergonómico. El volante, con sus dos partes planas superior e inferior, resulta muy cómodo de utilizar, al mismo tiempo que facilita el acceso a bordo del vehículo.

Esta sensación la proporciona el nuevo salpicadero, alto, vertical, ancho, que incorpora una banda ancha. La coherencia con el estilo exterior se expresa también en la forma de los contornos de los aireadores, inspirada en el diseño de los pasos de rueda.

Sólo disponible con etiqueta ECO

Una de las principales novedades de la nueva generación del Dacia Duster es que sólo se comercializará en motorizaciones con etiqueta ECO de la DGT, gracias a la incorporación en la gama de los motores híbridos a los que se sumará una versión con tecnología GLP.

Así, este modelo estará disponible en una versión híbrida de 140 CV -el mismo motor que monta del Dacia Jogger-, compuesta por un motor de gasolina de 1.6 litros, 4 cilindros y 94 CV, dos motores eléctricos y una caja de cambios automática electrificada. El frenado regenerativo, unido a la alta capacidad de recuperación de energía de la batería de 1,2 kWh (200 V) y al rendimiento de la caja automática, ofrece hasta el 80% del tiempo de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico, una función, que, según la firma, se traduce en un ahorro de consumo del 20% en ciclo mixto y hasta un 40% en ciclo urbano.

Por su parte, la versión microhíbrida de 130 CV combina un motor de gasolina de 1.2 litros con un sistema de hibridación ligera de 48V. Éste último apoya al motor térmico durante las fases de arranque y aceleración, reduciendo así el consumo medio y las emisiones de CO2. Una motorización que está disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades para las versiones 4X2 y 4X4.

Una lista que finaliza la versión propulsada por tecnología GLP -una de las señas de identidad de la compañía- de 100 CV, capaz de ofrecer hasta 1.300 kilómetros de autonomía gracias a sus dos depósitos con cerca de 100 litros de capacidad útil acumulada: 50 litros de gasolina y 50 litros de GLP. El cambio de un combustible a otro es instantáneo e imperceptible gracias a un conmutador perfectamente integrado en el cuadro de instrumentos.

Nueva plataforma: más confort y espacio

Otra de las grandes novedades es la nueva plataforma CMF-B, que constituye el núcleo de la estrategia industrial de Dacia. Estrenada por los últimos Sandero y Logan, luego adoptada por Jogger, permite ofrecer un volumen interior mayor que el de la generación anterior, tanto para los pasajeros como para el equipaje, sin que varíe la longitud total. No obstante, lo único que crece en comparación con la generación anterior es el maletero, con un 6% más respeto a su antecesor hasta alcanzar los 472 litros de capacidad.

El avanzado diseño de la plataforma también hace que Nuevo Duster ofrezca un mayor confort de conducción y permite reducir el ruido y las vibraciones. Unos beneficios que también afectan a las sensaciones de conducción, ya que, según la firma de automóviles del Grupo Renault, la conducción resulta más dinámica, con una respuesta en carretera sin precedentes.

Además, la plataforma CMF-B coloca al Nuevo Duster en el camino hacia la electrificación al ofrecer motores que utilizan tecnologías mild hybrid y full hybrid.

De lo esencial a la elegancia discreta

El nuevo Dacia Duster se comercializará en cuatro tipos de acabados: Essential, Expression, y una nueva oferta en el nivel superior con dos acabados con equipamientos diferenciados y complementarios: Duster Extreme, destinado a los amantes de las actividades al aire libre y apto para un uso intensivo; Duster Journey, para quienes prefieren la elegancia discreta, el confort y el bienestar. Estos dos universos se ofrecerán a precios equivalentes. Una oferta que se deba a que cerca del 70% de los clientes de Duster optan por niveles de acabado más altos.

El acabado Essential incluye barras de techo fijas, elevalunas delanteros eléctricos, cierre centralizado de las puertas, climatización manual, encendido automático de las luces de cruce, 6 airbags, ayuda al aparcamiento trasero y regulador-limitador de velocidad. Mientras, que el Duster Expression añade a las anteriores características llantas de aleación de 17 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla central táctil de 10,1 pulgadas con sistema multimedia, cámara de visión trasera, elevalunas traseros eléctricos y limpiaparabrisas automáticos.

El Dacia Extreme añade a la versión más básica barras de techo modulares, faros antiniebla, tapicería lavable, alfombrillas de goma, climatización automática, tarjeta manos libres, retrovisores, y elementos decorativos. Por último, el Duster Journey suma llantas de aleación de 18 pulgadas, faros antiniebla, climatización automática, tarjeta manos libres, freno de parking automático, retrovisores abatibles eléctricamente, cargador inalámbrico para smartphone, sistema multimedia con navegación conectada y sistema audio Arkamys 3D Sound System con 6 altavoces.