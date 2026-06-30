El pit stop imprescindible de Mad Cool tiene nombre (y sí, es OMODA)

Hay quienes viven los festivales por el cartel y quienes lo hacen por todo lo que pasa entre concierto y concierto: los planes que surgen sin pensar, las fotos que subes al momento (y luego quieres repetir), los hits que acaban cantándose en grupo y esos rincones que, casi sin darte cuenta, se convierten en el punto de encuentro de tu crew. Justo ahí es donde la firma de automóviles OMODA quiere volver a colarse este verano. En esos momentos inesperados, las fotos con amigos, las canciones que todos se saben, en los lugares que terminan convirtiéndose en punto de encuentro.

Tras acompañar al festival en su pasada edición, la marca regresa como patrocinador oficial de Mad Cool y lo hace con una propuesta pensada para integrarse en la energía que se vive durante los cuatro días del evento. Del 8 al 11 de julio, miles de asistentes volverán a reunirse en Madrid para disfrutar de una de las grandes citas musicales del verano, donde OMODA contará con un espacio que invita a hacer una pausa, divertirse y descubrir el universo de la firma automovilística desde una perspectiva diferente.

Ubicada dentro del recinto del festival, la zona reunirá algunas de las novedades más destacadas de la compañía, como el OMODA 7 SHS híbrido enchufable y el OMODA 5 SHS híbrido. Dos modelos que podrán conocerse de cerca en un entorno donde la experiencia será la protagonista.

Y es que, si algo comparten OMODA y Mad Cool, es la importancia de disfrutar de la música al máximo. Los modelos de la marca incorporan sistemas de sonido premium desarrollados por Sony con ocho altavoces y, en el caso del OMODA 7 SHS híbrido enchufable, tecnologías como la cancelación activa de ruido que ayudan a crear una experiencia de escucha más inmersiva incluso en movimiento.

Ese vínculo con la música y las experiencias compartidas también estará presente en el espacio de la firma automovilística. OMODA lo lleva un paso más allá con el reto “Termina la canción”: una dinámica que pone a prueba tu memoria musical con temazos del propio cartel. ¿El objetivo? Demostrar, sin excusas, quién se sabe la banda sonora del festival mejor que nadie. Aviso: engancha.

Y para quienes quieran llevarse algo más que recuerdos, el espacio contará con el “O” Spot, la característica letra “O” de la marca de más de tres metros de altura en la que los asistentes podrán adentrarse para lograr las mejores fotos del festival.

Además, el espacio de OMODA también dispondrá de una cámara 360 grados lista para capturar esos momentos espontáneos. A eso se suma una activación de calcomanías diseñadas para la ocasión, con guiños futuristas y estética cyberpunk, pensadas para que los asistentes se lleven un recuerdo del universo OMODA.

Con esta propuesta, OMODA refuerza su vínculo con uno de los encuentros musicales más importantes del verano y vuelve a apostar por una forma de conectar con el público que va más allá de la exhibición de producto. Porque los festivales ya no son solo un lugar para escuchar música: son espacios donde descubrir, compartir y vivir experiencias que permanecen mucho después de que termine el último concierto.