Leapmotor ya ha comenzado a vender sus primeros coches en el mercado español este mes de noviembre con el lanzamiento de sus modelos C10 y T03, disponibles desde 18.900 euros y 34.900 euros -sin aplicar las ayudas del plan Moves III con los que se quedarían en 11.900 euros y 27.900 euros-. Se trata de una joint venture entre el fabricante de coches chino y el Grupo Stellantis con la que la compañía que dirige Carlos Tavares busca hacer frente a la entrada de nuevas marcas procedentes de China con tecnología 100% eléctrica a precios asequibles.

Así lo ha señalado Paula Bartolomé, directora de marketing de Leapmotor, en una entrevista a OKDIARIO para explicar a qué retos se enfrenta la marca china del Grupo Stellantis en pleno desembarco en el mercado español en un contexto de tensiones políticas entre los gobiernos de Pekín y Bruselas por la imposición de aranceles al envío de coches 100% eléctricos a territorio europeo.

«Nuestro interés principal es realmente pelearnos con otras marcas chinas que están introduciendo precios muy buenos en el mercado. Es verdad que nosotros no contamos con la historia que pueda tener una firma como Citroën, Peugeot u otras marcas de Stellantis, pero queremos utilizar el paraguas del grupo para dar mayor seguridad al cliente, mayor tranquilidad, porque hay unos concesionarios, una red de distribución y una postventa detrás», ha señalado la directiva española del Grupo Stellantis.

En concreto, la marca china ha iniciado su desembarco en España con 41 concesionarios repartidos por todo el territorio español. Una cifra que crecerá con la entrada del nuevo año hasta alcanzar las 65 instalaciones en las que se comercializaran el compacto eléctrico T03, que partirá de los 18.900 euros, y el SUV, también 100% eléctrico, C10, que se venderá desde los 34.900 euros. Unos precios que se quedarían en 11.900 euros y 27.900 euros, respectivamente, si restamos los incentivos a la compra de este tipo de tecnologías.

Leapmotor es ahora la marca número 15 que el grupo automovilístico comercializa, no obstante, Paula Bartolomé ha insistido en que «la firma china no ha llegado al mercado para competir con otras marcas del Grupo Stellantis, si no para complementar la oferta, ya que quien no se pueda comprar un Citroën C3 con motores eléctricos por precio, sí que se podrá comprar un T03 que es más asequible». «Nuestro objetivo es liderar las ventas del coche eléctrico pequeño en España», ha anunciado.

Una marca en la que el Grupo Stellantis se apoyará de lleno para cumplir con la reducción de los objetivos de emisiones de C02 impuesta por Bruselas para este año, ya que es la única que sólo vende modelos 100% eléctricos.

Oferta de Leapmotor en España

El T03 es un vehículo compacto de cinco puertas del segmento A con dimensiones similares a las del segmento B. Tiene una autonomía WLTP de 265 kilómetros. Este modelo cuenta con un tiempo de carga en casa del 30% al 80% es de unas 3,5 horas, mientras que utilizar una estación de carga de CC durante el mismo tiempo requiere sólo 36 minutos.

Mientras que el C10 se trata de un SUV del segmento D con 420 kilómetros de autonomía WLTP. Está equipado con un cargador de corriente alterna de 6,6 kW, que permite pasar del 30% al 80% de la capacidad de la batería en unas 6,1 horas; mientras que, para una carga más rápida, el sistema de corriente continua permite obtener el mismo resultado en sólo 30 minutos.