Descubre si es o no obligatoria llevar colocada la pegatina de la ITV
Como es habitual en el mundo del motor, cada cierto tiempo debemos de acudir hasta la estación de Inspección Técnica más cercana para realizar la respectiva revisión anual a nuestro vehículo. La misión de la misma es poder confirmar que el automóvil cuenta con todos sus aspectos técnicos en buen estado y aumentar la probabilidad de conseguir al volante una buena seguridad vial. No obstante, a muchos conductores, tras recibir el ‘ok’ por parte de los mecánicos de la ITV, se les olvida colocar la pegatina en la luna delantera y, con el paso del tiempo, acaba totalmente perdida o extraviada. Esta situación hace que se pregunten diferentes cuestiones, entre las que destacan una posible multa por no llevar el adhesivo. ¿Es obligatorio llevar la pegatina de la ITV? A continuación, os lo detallaremos.
Dónde se pone
En condiciones normales, la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos, en caso de conseguir el certificado por parte de los técnicos, se debe de colocar en el ángulo superior derecho de la luna delantera, vista eso sí desde el interior del vehículo. Cabe destacar que es vital que está bien visible para que pueda ser fácilmente comprobada desde el exterior y facilite el trabajo a los agentes o cámaras de seguridad que inspeccionan diariamente que los conductores cumplen con todo obligado requisito.
