Ni 10 minutos mi media hora: éste es el tiempo que tienes que esperar para coger el coche después de beber

Conducir bajo los efectos del alcohol ha sido, durante décadas, una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras españolas. A pesar de años de campañas de concienciación y controles rutinarios, el problema persiste, lo que ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a proponer una reforma significativa en el Reglamento General de Circulación, que busca endurecer los límites legales de alcoholemia al volante.

El objetivo es claro: reducir de forma drástica la tolerancia legal al alcohol en sangre y en aire espirado. De aprobarse, la nueva normativa rebajará los niveles permitidos de 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire espirado a sólo 0,2 g/l y 0,1 mg/l respectivamente. Esta medida supone un giro importante en la política de seguridad vial, alineando a España con las directrices de la Unión Europea y acercándola a una postura de tolerancia cero frente al alcohol en la conducción.

Nueva tasa de alcohol al volante de la DGT

Una de las normas de tráfico más conocidas, pero también más frecuentemente ignoradas, es la referente al límite legal de alcohol. Con los cambios propuestos para 2025, la situación cambia radicalmente: ya no será viable calcular subjetivamente si se puede o no conducir después de beber una copa de vino o una cerveza.

Esto se debe a que, con los nuevos umbrales, una sola bebida podría ser suficiente para superar el límite legal. En la práctica, el mensaje es claro: lo único realmente seguro es no beber nada de alcohol si se piensa conducir. Y esta afirmación cobra especial sentido si se tienen en cuenta los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que revelan que más del 60% de los conductores involucrados en accidentes con víctimas no superaban el límite vigente. Es decir, circulaban «legalmente», pero aun así estaban bajo la influencia del alcohol.

¿Cuánto tiempo hay que esperar?

Una de las preguntas más comunes entre los conductores es cuánto tiempo hay que esperar para poder volver a conducir tras haber bebido. La respuesta, lejos de los mitos populares, es bastante contundente: muchas horas. El alcohol comienza a hacer efecto en el cuerpo a los cinco minutos de haber sido ingerido, y su pico máximo de influencia ocurre entre los 60 y 90 minutos. Una vez que se deja de consumir, el cuerpo elimina el alcohol a un ritmo lento: alrededor de 0,10 a 0,12 gramos por litro cada hora.

Este ritmo de metabolización no se puede acelerar de ninguna manera. No sirve correr, beber agua, dormir o tomar café. Tampoco funcionan los chicles o las duchas frías. El hígado trabaja a su propio ritmo y no hay atajos. Por ejemplo, un hombre promedio podría necesitar hasta diez horas para eliminar completamente el alcohol de una sola cerveza. Esto implica que, en algunos casos, para dar 0,0 en un control, debería transcurrir prácticamente un día entero desde la última copa.

Además, los efectos del alcohol varían según el sexo, la edad, el peso y la tolerancia individual. Las mujeres y las personas de menor complexión suelen presentar una tasa de alcohol más elevada con la misma cantidad consumida. Por tanto, incluso una ingesta moderada puede suponer un riesgo real de dar positivo, especialmente con la entrada en vigor del nuevo reglamento.

Esta reducción drástica de los límites se inserta dentro de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación, la más ambiciosa desde 2003. Esta revisión responde a la necesidad de frenar el impacto del alcohol en la siniestralidad vial y a la exigencia europea de avanzar hacia el objetivo «Visión Cero» de muertes en carretera.

La nueva normativa está todavía en fase de tramitación, y no tiene una fecha concreta de entrada en vigor. Sin embargo, se encuentra recogida en el borrador del nuevo reglamento, concretamente en su artículo 20, y se espera que sea aprobada a lo largo de 2025.

Este endurecimiento se suma a otras medidas que ya se han implementado, como la retirada de más puntos en el carnet por reincidencia o por conducir bajo los efectos del alcohol, y la obligación de instalar dispositivos de bloqueo por alcoholemia en ciertos vehículos de transporte profesional.

En los próximos meses también se intensificarán los controles de alcoholemia, tanto en zonas urbanas como en puntos habituales de ocio y en carreteras interurbanas. La presencia policial será mayor y se reforzará el uso de tecnología para detectar conductores bajo los efectos del alcohol incluso antes de realizar la prueba.

La intención de esta reforma va mucho más allá de la sanción.Se trata de concienciar a la población de que lo más seguro y responsable es no beber nada si se va a conducir. Porque con la nueva normativa, cualquier pequeña cantidad de alcohol podría tener consecuencias legales, personales y sociales muy graves. El cambio está en marcha, y todos los conductores deberán adaptarse a una nueva realidad: la carretera y el alcohol son, definitivamente, incompatibles.