La multa de tráfico que va a eliminar el Tribunal Supremo: comprueba si eres uno de los beneficiados

Las localidades de más de 50.000 ciudadanos deben contar con una Zona de Bajas Emisiones que controle la entrada de los vehículos que más contaminan. Pese a que existen municipios que todavía no lo han establecido, Barcelona ha sido una de las ciudades que ya lo aplican en 2020. Una ciudad que ya se adelantó a muchas de nuestra geografía.

El caso barcelonés

La capital catalana lo que hizo fue establecer una zona de restricción para vehículos contaminantes de más de 95 kilómetros cuadrados. El caso es que el Tribunal Supremo lo que hizo fue intervenir contra la primera ordenanza, de tal forma que anuló las sanciones que se produjeron entre los años 2020 y 2023.

Lo que hizo el Tribunal Supremo ha sido confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2022, donde el fallo que hizo fue inhabilitar la primera ordenanza sobre las ZBE de Barcelona. Lo que ha hecho que hasta un 42% de las multas impuestas por entrar en la zona entre los años 2020 y 2023 fueran reclamadas.

La ZBE tiene vigencia de lunes a viernes laborable de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La zona está conformada por el municipio barcelonés, sin tener en cuenta la Zona Franca y los barrios de Tibidabo, las Plabas y Vallvidrera, hasta Hospitales de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellá de Llobregat y Sant Adrià del Besos.

Mientras tanto, en ciudades como Ferrol…

Hace algo más que un año se cumplió el plazo para la implantación o el comienzo de la tramitación del establecimiento de la ZBE en las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes, para cumplir con la ley del Cambio Climático y Transición Energética.

El caso de Ferrol es que es una de las pocas ciudades gallegas que no tomó medida alguna sobre el tema, pero comenzó 2023 y todavía quedaba un año para que se procediese a la implantación de las medidas.

Pasaron los meses y no hubo avances en la habilitación de áreas de acceso de varios vehículos. Después de un año no se hizo nada y el ejecutivo de José Manuel Rey, ahora ha afrontado una «herencia» por parte del anterior gobierno local, que preside Angel Mato (PSOE), el cual no llegó a poner en marcha una medida de cumplimiento obligado.

Antes de acabar el 2023, se dio a conocer el informe del Defensor del Pueblo, por el que se comenzó a investigar a 33 ciudades por no cumplir con la norma, destacando Ferrol, como la única de las gallegas.

Las diligencias fueron abiertas por no comenzar todavía la tramitación. En España solo se encuentran en esta situación 18 municipios. De ellos, siete llevan retraso y otros ocho están suspendiendo o dando marcha atrás a lo que hicieron hasta ese momento.

Ante esta situación, el ejecutivo local de Ferrol, se alega que el entrar el gobierno se encontraron con que no se hizo nada, aunque las ZBE debía estar implantada desde enero de 2023.

En el Partido Popular han explicado que desde la entrada al Concello se pusieron a trabajar en distintas estrategias y planes en el campo de la movilidad.

Por todo ello, explican que están trabajando en la realización de la Hacienda Urbana 2030 y que va a estar alineada con el Plan de Movilidad y Ordenanza de Estacionamiento, de tal manera que se de respuesta a las necesidades de las ZBE.

Ferrol en Común ha instado al gobierno a que se acelere la implantación de la ZBE

La implantación de una ZBE es una asignatura pendiente, por lo que desde Ferrol en Común se ha pedido celeridad en este sentido, además de solicitar proyectos y subvenciones que puedan facilitar las medidas precisas para que se produzca.

Este partido recuerda que en el mandato anterior no se dieron demasiados pasos en este sentido. Además, lejos de avanzar, incluso en algunas decisiones se han dado pasos marcha atrás, como haber reabierto el tráfico en la plaza de Armas.

Una situación que ha llegado a ser de tal gravedad que hasta el Defensor del Pueblo abrió una investigación por una de las 18 ciudades que todavía no comenzaron las tramitaciones para el establecimiento de las ZBE.

Algunos partidos políticos, como el caso de Ferrol en Común, quieren que se tomen decisiones al respecto y que sean lo más rápidas posibles, para adaptarse a la nueva Ley.

Veremos a ver si se producen cambios o se sigue demorando la toma de unas decisiones que antes o después se tienen que producir al respecto.

Lo cierto es que se han demorado ya bastante y más si se comparan con otras ciudades como Barcelona.

Como hemos visto, todavía en España, respecto a las ZBE se trabaja a distintas velocidades y no termina de haber una cohesión respecto a este tema.

En muchas localidades las decisiones dependen de los partidos políticos que se encuentren al mando. Lo deseable sería que hubiese una cohesión a este respecto, pero esto todavía no ha llegado.