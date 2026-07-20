Mientras muchos miran a las marcas de lujo alemanas, la Selección apuesta por un SUV español desde 38.990 euros

Mientras muchos futbolistas apuestan por las marcas de lujo alemanas, la Selección Española confía en producto nacional y conduce un SUV con sello español. Tras proclamarse campeona en la Copa del Mundo 2026 después de imponerse a Argentina en la final, los internacionales se montarán en un Ebro s900 al llegar a España, un modelo que simboliza el regreso de una histórica marca española y que parte de un precio de 38.990 euros.

El nuevo Ebro s900 PHEV 4×4 es el cuarto modelo del catálogo de la marca en España, tras los EBRO s400, EBRO s700 y EBRO s800. Este modelo representa el punto de encuentro entre tradición y vanguardia: combina la robustez y espíritu aventurero que han definido históricamente a la marca, con una propuesta de lujo, espacio y sostenibilidad que lo coloca en la primera línea de los grandes SUV premium.

Ebro s900, el coche de la Selección

Con 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, el s900 ofrece una presencia imponente en la carretera. Su distancia entre ejes de 2.800 mm asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2. Cada detalle ha sido concebido para responder a las expectativas de ejecutivos, familias y amantes de la tecnología y las prestaciones, que buscan un vehículo con el que destacar y al mismo tiempo disfrutar de un nivel de eficiencia y confort más que destacable.

El sistema de propulsión híbrido enchufable cuenta con 3 motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación. La potencia conjunta es de 313 kW (425 CV), 580 Nm de par, una autonomía eléctrica de hasta 140 km y una total por encima de los 1.000 km. Todo ello con un consumo mixto de apenas 1,68 l/100 km (6,88 l/100 km cuando la batería está descargada).

A este sistema se le suma una batería de 34,46 kWh que le permite ofrecer una autonomía eléctrica 140 km y de 177 km en ciclo urbano, lo que en combinación genera un nivel de emisiones muy reducido y le permite contar con la etiqueta 0 emisiones.

Esta tecnología híbrida está orientada hacia un uso mayoritariamente eléctrico. El sistema de control inteligente cambia el modo de funcionamiento entre el eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y de combustión pura, según las circunstancias y necesidades de conducción.

El Ebro s900 PHEV 4×4 es capaz de cargar en corriente continua hasta una potencia de 71 kW, una cifra de absoluta referencia en su categoría. De esta forma, la batería puede pasar del 30 al 80% de su capacidad en solo 25 minutos; si optamos por cargar en corriente alterna, el nuevo EBRO s900 PHEV es capaz de alcanzar los 6,6 kW, por lo que el tiempo de carga pasaría a 3 horas para pasar del 30 al 80%.

Prestaciones del Ebro s900

Y como referente tecnológico, el s900 PHEV 4×4 cuenta con un corazón digital de última generación que le permite ofrecer funcionalidades como sofisticadas pantallas HD para la instrumentación o el sistema multimedia (respaldado por el procesador de última generación Qualcomm Snapdragon 8155SoC, lo que garantiza un manejo rápido y fluido), el avanzado Head-Up Display o un eficaz sistema de reconocimiento de voz.

La gran pantalla de alta resolución y 15,6’’ emplazada en el salpicadero permite gestionar múltiples funciones del sistema de infoentretenimiento, el navegador, la conectividad, los asistentes a la conducción, la climatización, la luz ambiental o la cámara de visión HD de 540º.

En el apartado de seguridad, y como ocurre con el resto de componentes de la gama EBRO, el nuevo s900 cuenta con una completísima dotación de serie; destacan los 26 sistemas de asistencia a la conducción (que funcionan con la información recogida por los múltiples sensores y cámaras repartidos por todo el vehículo) o los 10 airbags que equipa de serie.