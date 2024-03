Blázquez (Faconauto): «El sector del automóvil necesita hechos políticos para crear empleo en España»

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, ha destacado el «gran trabajo de innovación» que se lleva a cabo en el sector del automóvil, pero también ha pedido «hechos por parte de los políticos para seguir impulsando la riqueza y el empleo de España, algo que da estabilidad a un país». Así lo ha expresado en el acto de presentación de OKMOTOR, el nuevo portal especializado en el sector del automóvil y la movilidad de OKDIARIO, celebrado en el Karting de Carlos Sainz en Madrid.

«Enhorabuena por esta apuesta a Eduardo Inda porque es una valentía», destaca. Porque, comenta, lo más importante es «apostar con hechos, porque decir y no hacer es fácil, y eso hoy se lleva mucho, y en el sector del motor ya estamos un poquito hartos. Necesitamos realidades y apuestas con medidas concretas».

Blázquez ha explicado que lleva trabajando en este sector del motor alrededor de 25 años. «Todo el que entra aquí, se queda; debe de ser por algo y ese algo es que es un mundo apasionante y emocionante, pero también es progreso, economía, creación de riqueza y empleo estable», ha subrayado.

En esta línea, la presidenta de Faconauto ha puesto con orgullo algunas cifras sobre la mesa porque «más de dos millones de personas vivimos alrededor de este sector, es un empleo de calidad, formado y con alta cualificación, que tiene un 97% de personas contratadas de forma indefinida». Y es que la creación de empleo estable, ha destacado Blázquez, «da estabilidad a un país y a su economía».

Ha expuesto que España ha sido –y es– un país donde se trabaja desde la innovación y el progreso. «Comenzamos con aquellos coches 600 y estamos hoy con marcas de altísima vanguardia e innovación y tecnología», ha comentado.

«Estamos en un momento crítico y de transición»

No obstante, la presidenta de Faconauto ha dicho de forma clara que, a pesar de todo, «estamos en un momento muy crítico y muy preocupante. Y también en un espacio de transición, donde se han marcado unos objetivos muy ambiciosos y donde Europa se ha puesto a regular el sector y, sobre todo, a penalizarnos si no cumplimos con una serie de objetivos con penas muy económicas muy altas».

Sin embargo, ha lamentado que «las herramientas no están a disposición de los clientes, que son los que aprietan un botón y despiertan con un bono de pedido todo este circuito económico». Y añade, además, que «la prueba es que estamos en mercados deprimidos, un mercado de menos de 1,2 millones no mantiene este ecosistema saludable. Por eso necesitamos pasar de las intenciones a los hechos con medidas que tienen que venir».

Un plan concreto de actuación

Por todo ello, desde Faconauto «pedimos desde aquí al Gobierno que lidere un plan de actuación concreto, porque hay demasiadas empresas, administraciones, Europa, municipios, etc. y esto debemos organizarlo con un plan concreto para la electrificación y la movilidad sostenible sean una realidad, esa debe ser la palanca que nos lleve ahí».

Ha aclarado Blázquez que no debemos confundir descarbonización con electrificación. «Para que en este momento haya una transición justa, tenemos que usar todas las soluciones que hay en el mercado», ha señalado.

Ha pedido la presidenta de Faconauto no dudar del poder de este sector, pero «hay que poner el pie en el acelerador a fondo. Hay que ir a la electrificación, ya que hay demasiadas inversiones en juego de fabricantes, marcas y personas, pero también hay que ajustar la velocidad a las medidas porque el cliente necesita certezas: que tiene las medidas cuando compra el coche, que hay puntos de recarga disponibles y conocidos, tener toda la información en una aplicación y poder usar la tarjeta para el pago, no registrarnos con nuestros datos en ninguna parte. No quiero bajarme 20 aplicaciones».

En definitiva, que no se «complique la vida a los clientes, porque de esta manera no se van a comprar nunca un coche eléctrico. Hemos hecho un estudio con GAD3 y Repsol sobre la compra de vehículos eléctricos y el 47% de los clientes paran la compra porque están asustados, no saben qué coche comprarse o qué ayudas fiscales hay».

«Cuidado con esto, tenemos que salir del aletargamiento», ha añadido. Acto seguido, ha aplaudido algunas medidas llevadas a cabo en Europa que han sido positivas para la movilidad sostenible e invita a copiar lo que funciona fuera de España. «Las medidas fiscales deben ser incentivadoras y amigables con el sector del automóvil. Si copiamos esas medidas fiscales aceleraremos la electrificación y la movilidad sostenible. Y no nos engañemos, estamos en un país donde sólo es accesible para un 25% de la población, ya que un coche eléctrico para el resto todavía es un sueño imposible», ha señalado.

«Necesitamos también un plan de achatarramiento, porque esos coches envejecidos son un drama medioambiental y un drama de seguridad. Por ejemplo, Galicia ha lanzado un Plan Renove y ya se han achatarrado 1.110 coches de más de 20 años. Eso sí que es contribuir a la descarbonización y, además, se han reducido un 63% las emisiones y al fisco le sale rentable porque por cada euro que se invierte se recuperan dos», ha dicho Blázquez en la misma intervención.

«Se pone al patinete por encima del coche privado»

Y ha terminado defendiendo el gran valor que el sector del automóvil tiene para España. «Si queremos que España siga teniendo esta joya de la corona de más de 2 millones de empleos, un 11% del PIB, 1.000 empresas de componentes, 17 fábricas, más de 6.000 concesionarios y un montón de empresas auxiliares que viven de este sector, necesitamos que esté tratado con la responsabilidad de estas cifras y con ninguna más».

Y es que, ha añadido, «muchas familias vivimos de esto y necesitamos mandar un mensaje a Europa y a todos los inversores: España se puede convertir en ese polo industrial de tecnologías renovables; pero las leyes tienen que estar a favor del vehículo privado. Por ejemplo, en este momento la Ley de Movilidad Sostenible pone al patinete arriba y al vehículo privado abajo».

Cree que eso «es intolerable por una sencilla razón, porque ni te puedes ir a tu pueblo a 200 kilómetros montado en un patinete ni te puedes meter en el centro de Madrid con un coche de 20 años 4×4. Pero eso es pedagogía, no penalizar una forma de movernos. Es un momento donde todas estas formas de micromovilidad tienen que vivir en armonía y tenemos que progresar, pero lo tenemos que hacer todos juntos».

En su caso, ha destacado la presidenta de Faconauto, «nuestro sector está unido en un clamor diciendo que es el momento en el Gobierno tiene que cambiar la inercia y la tiene que cambiar con las medidas que les hemos pedido todos al unísono». Y ha defendido, además, que «desde nuestro sector se han hecho los deberes, ahora necesitamos que los políticos nos acompañen y lo hagan ya, porque vamos tarde, pero si no ponemos lo conseguimos».