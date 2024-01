Lexus integra innovación y tecnología para convertirse en una marca de lujo completamente eléctrica

Lexus ha trazado su estrategia para una nueva generación de vehículos eléctricos, aplicando principios de diseño y nuevas tecnologías que cambiarán el futuro de los automóviles. En su foro Kenshiki anual en Bruselas, la compañía ofreció más detalles sobre su hoja de ruta para convertirse en una marca 100 % de vehículos eléctricos –BEV, Battery Electric Vehicle– en todo el mundo para 2035, e incluso antes en Europa, en 2030 si las condiciones del mercado lo permiten.

Pascal Ruch, vicepresidente de Lexus Europe and Value Chain, recuerda que «Lexus ha sido pionero tecnológico desde la fundación de la marca, en 1989». «Tiene un extenso historial de cuestionar las convenciones del mercado de automóviles de lujo, ofreciendo siempre un nuevo valor a los clientes. En lo que se refiere a la electrificación, volveremos a explorar los límites del mundo de la automoción premium. Desarrollaremos una nueva estructura modular del vehículo y baterías de nueva generación, no solo para mejorar el rendimiento de nuestros BEV, sino también, y quizás de forma más importante, para reinventar el placer al volante», explica.

«Se producirá también una revolución en el campo del software, que nos permitirá diseñar vehículos con las máximas cotas de personalización, de forma que el lujo resulte realmente personal para todos nuestros clientes», añade Ruch..

La nueva generación de vehículos eléctricos de Lexus aprovechará las oportunidades de reducción del tamaño y el peso de los componentes estructurales para ofrecer un diseño más versátil. Los avances tecnológicos de la electrificación darán lugar a una mayor evolución de la conducción característica de Lexus –Lexus Driving Signature–, una conexión constante y gratificante entre el conductor y el vehículo que transmite confort, confianza y control en todo momento.

Los prototipos Lexus LF-ZC y LF-ZL, presentados recientemente, demuestran la forma en que la marca se propone sacar el máximo partido del potencial que tienen la electrificación y las tecnologías innovadoras para ofrecer nuevas experiencias de movilidad.

EL LF-ZC –Lexus Future Zero-emission Catalyst, o catalizador sin emisiones de futuro de Lexus–, que tuvo su debut europeo en el foro Kenshiki, es un adelanto de una nueva berlina Lexus de producción prevista para 2026. Combina los frutos de la experiencia en electrificación de Lexus con unas proporciones esbeltas, un bajo centro de gravedad, un habitáculo espacioso y un diseño que mezcla funcionalidad con una estética cautivadora.

Lexus crece en Europa

Este año, la compañía espera que sus ventas de vehículos nuevos en Europa se sitúen en torno a las 74 000 unidades. Esto representaría un incremento cercano al 50 % respecto a los resultados de 2022, lo que convertiría a Lexus en una de las marcas premium que más están creciendo. También supondría un récord total para la región, excluida Rusia.

Este éxito se fundamenta en una potente gama de modelos que se ha renovado casi completamente en los dos últimos años. La alineación incluye tres modelos totalmente nuevos en los importantes segmentos de SUV- D y E premium –el NX, RX y RZ–, que ofrecerán opciones híbridas, híbrida enchufable y eléctrica.

Es de esperar que la inercia se mantenga en 2024, y que propulse a la compañía hacia su ambición de futuro de unas ventas superiores a las seis cifras en Europa. Lexus ha presentado dos modelos totalmente nuevos que llevan a la marca a nuevos segmentos del mercado: el nuevo “transporte de lujo” insignia LM, y el LBX, el primer SUV compacto urbano de la compañía. El LM lleva el confort de los pasajeros a cotas sin precedentes, mientras que el LBX pone en cuestión la jerarquía establecida entre los automóviles de lujo y demuestra que el prestigio, la calidad y la experiencia al volante pueden combinarse en un vehículo pequeño.