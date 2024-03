Laia Sanz: «Puedo acabar entre los diez primeros en el Dakar»

La presentación de OKMOTOR ha estado repleta de notas positivas, entre ellas la presencia del campeón de cuatro Dakar, el piloto Carlos Sainz. Pero también contó con el saludo de Laia Sanz (Corbera de Llobregat, Barcelona, 11 de diciembre de 1985), quien pese a no poder acudir a la cita atiende a OKDIARIO en el hall del hotel Canopy by Hilton de Madrid en el Paseo de la Castellana para felicitar el medio por el crecimiento de su portal dedicado al mundo automovilístico y también para repasar su trayectoria en el deporte, así como fijarse una serie de objetivos a futuro.

La piloto española no para de acumular hazañas que van camino de coronarla como una de las personalidades más importantes del deporte en nuestro país. Invitada de lujo a una presentación repleta de estrellas, como el propio Carlos Sainz. Además de ser su ex compañero y amigo, Laia Sanz se refiere al tetracampeón del Dakar como «una figura que ha impactado en muchas generaciones diferentes».

Al igual que su objetivo en el Dakar es «estar entre los diez primeros en un futuro», piensa que el éxito de Cristina Gutiérrez en la categoría Challenger «demuestra que las mujeres también pueden ser competitivas». La joven piloto española pilló a todo el mundo por sorpresa el pasado mes de enero convirtiéndose en la primera piloto de coches española en terminar la prestigiosa competición anual de rally.

Pregunta: Muy buenas, Laia. Bienvenida a Madrid por unos días.

Respuesta: Sí. Contenta de estar aquí. Siempre me gusta venir a Madrid y siempre aprovechamos para hacer diferentes compromisos, diferentes cosas. Y siempre es guay venir aquí.

P: Quería darle la enhorabuena en primer lugar por su triunfo en el campeonato Extreme E, que no título como usted misma me ha aclarado antes de la entrevista.

R: Exacto. Hemos empezado el primer fin de semana. Empezamos en Arabia Saudí, hicimos dos carreras, cada fin de semana se hacen dos carreras. En la primera hicimos cuartos muy cerquita del podio y en la segunda primeros. Así que bueno, vamos segundos del campeonato ahora de momento, pero obviamente es muy pronto para saber quiénes serán los favoritos de cara al final. Yo creo que hay cuatro o cinco equipos que pueden ganar el campeonato y vamos a ver si nosotros podemos ser uno de ellos.

P: ¿Cómo vivió allí la experiencia?

R: Bueno, muy bien con mi compañero nuevo este año, con Fraser y muy bien. La verdad que fue una carrera muy luchada. Este año además ha habido un cambio de reglamento y hoy hay que ir alternando. O sea, las chicas tenemos que hacer el mismo número de salidas que los chicos, que era algo que no estaba el año pasado. Entonces nosotros hicimos un poco un cambio de estrategia. El primer día no nos favorecía, acabamos cuartos, lo salvamos bien y el segundo día aprovechamos muy bien la estrategia que teníamos, un poco girada con nuestros adversarios y pudimos ganar la carrera.

P: Ahora que hemos visto que Carlos Sainz, por ejemplo, ha competido en el Dakar con un rally híbrido. ¿Están los deportes de motor obligados a electrificarse para ser más sostenibles?

R: Yo creo que no, no necesariamente electrificarse, pero sí, obviamente creo que el mundo del motor está en un proceso de cambio hacia un motorsport más sostenible. Y el camino, pues por ejemplo, en Extreme E corremos con coches eléctricos, pero en el Dakar con Astra corremos con combustibles sintéticos. Al final la sociedad está cambiando, el mundo cada vez está más interesado, obviamente en proteger el medio ambiente y el motorsport no es menos. Entonces también está haciendo un poco el camino y encontrando las maneras de competir de manera más sostenible.

P: ¿No cree que le quita algo de magia al deporte?

R: A ver, al final yo también tenía un poco de prejuicios al inicio porque a los que nos gusta la gasolina, obviamente al principio es raro oír un coche que no hace ruido, pero como piloto te puedo decir que al final estás dentro del coche y las prestaciones son las mismas prácticamente. Entonces tú, cuando te subes en el coche y te pones el casco y estás compitiendo, te olvidas un poco de todo eso y lo que quieres es dar gas, hacerlo bien. Y bueno, al final hay que aceptar los cambios, es lo que estamos viviendo y hay que mirar hacia el futuro.

P: En el último Dakar usted fue decimoquinta, un resultado histórico para el deporte español. ¿Cuál cree que es su techo en las próximas ediciones del Dakar?

R: Bueno, yo creo que se puede mejorar. Todavía no. Creo que fue un muy buen resultado, que el equipo hizo un gran trabajo. Es verdad que tuvimos algunos problemillas la segunda semana que nos hicieron perder bastante tiempo, pero bueno, al final en el Dakar no vale eso porque a todo el mundo le pasan cosas. Entonces fue un buen 15º puesto, pero creo que no he llegado a mi techo. Hace solo tres años que corro en coche, estoy en el proceso de aprendizaje. Creo que es eso. Carlos Sainz me ha ayudado mucho. Estar en su equipo en Extreme E y tener la oportunidad de tener también grandes compañeros y aprender de todos ellos… pero creo que me queda todavía mucho por aprender. Este año el Dakar lo hice habiendo probado el coche un día y medio, nada más. Entonces estamos en el camino de buscar cada vez más oportunidades, de llegar al Dakar mejor preparada, con más kilómetros. Y ese es el camino, seguir trabajando. No queda otra. Creo que puedo estar entre los diez primeros en un futuro y espero ir encontrando la manera de encontrar el camino y de hacer kilómetros y de poder luchar para estar más adelante.

P: Usted misma me ha dicho que hace tres años que se pasó de la moto al coche y yo le iba a preguntar si ya se sentía una piloto de coches al 100% o todavía, como usted bien ha dicho, continúa en ese aprendizaje.

R: Sí, es verdad que cada vez me siento más piloto de coche, pero echo de menos algunas cosas de las motos, otras no. Sí, siento que todavía me queda mucho por aprender, porque dentro de lo que cabe, llevo muy pocas horas en coche. Llevo tres Dakar, pero el Dakar sin mucha preparación previa, sin poder hacer test, sin poder hacer kilómetros. Entonces yo creo que en el momento en el que pueda hacer kilómetros también para mí es muy importante poder tener la oportunidad de hacer kilómetros y de mejorar y creo que me queda mucho camino por recorrer. Yo soy muy positiva porque creo que todavía tengo mucho margen de mejora y eso es lo que me anima a seguir trabajando para seguir mejorando. No hay otra. Trabajar duro.

P: A sus 38 años ya ha participado 14 veces en el Dakar. La próxima será su decimoquinta. ¿Cuáles son sus objetivos en el futuro?

R: Pues los objetivos, como he dicho antes, yo creo que hay que buscar la manera de ir creciendo. Este año hemos hecho 15. También íbamos con un coche de tracción trasera, que quieras o no, va muy bien. Es un coche que me ha sorprendido muchísimo, pero en las dunas tienes más trabajo, obviamente que con un cuatro por cuatro y este año hemos tenido muchísimas dunas. Entonces mi sueño sería poder competir en el Dakar con un T1 Plus, con un coche cuatro por cuatro, para competir más de tú a tú con los otros coches e intentar estar más adelante. Yo creo que se puede. Este año hemos visto que no hemos acabado de salir de ninguna etapa súper porque un día íbamos décimos y siempre nos pasó algo, pero tenemos el nivel para estar mejor que 15, ¿no? Entonces vamos a intentarlo.

P: Quien estuvo muy arriba, de hecho fue el que más arriba estuvo, es su ex compañero y amigo Carlos Sainz. ¿Cómo se vivió allí su cuarto triunfo en el Dakar?

R: Pues allí he de decir que no, que no te das cuenta de lo que está pasando. Vives tu carrera. Obviamente, me alegré muchísimo por él. Creo que hizo una carrera redonda. Le vi poco durante la carrera, pero creo que ha sido uno de los rallyes más inteligentes de Carlos, que ha estado controlando muy bien la carrera y lo ha hecho muy bien. Ha tenido mucha sangre fría, ha sabido apretar cuando tenía que apretar, gestionar cuando tenía que gestionar. Pero sí, realmente allí estás en tu carrera. Él obviamente salía cada mañana más pronto porque salía más adelante. Y lo ves poco y puedes hablar poco porque al final él está con sus cosas, tú estás con las tuyas. Pero obviamente me he alegrado muchísimo porque sé lo duro que trabaja y me alegra mucho verle ahí.

P: ¿Cuánta importancia tiene su figura para el deporte en España?

R: Seguro. Yo creo que ha sido una figura, no su carrera tan larga, que también. Creo que ha impactado en muchas generaciones diferentes. Desde gente ya más mayor que ha vivido los inicios de su carrera, hasta gente muy joven que sigue ahora el Dakar, que le ve ganar y ha impactado a muchísima gente. En este país ahora tira muchísimo el motor. En esa época tiraba el motor, pero no había figuras como él que destacaran a nivel mundial, que ganaran carreras. Empezó ganando desde muy joven en el Mundial de rallyes y al menos para mí, era ya un ídolo cuando era pequeña y ahora trabajar con él, pues es una suerte. Y encima verle todavía correr en activo y todavía ganando es brutal.

P: En cambio, en motos se van a cumplir 15 años desde que Marc Coma ganó por última vez el Dakar. ¿A qué cree que se debe esa sequía? ¿Ve a alguien cercano a usted o algún español que pueda coger ese relevo después de tantos años?

R: Pues sí, yo creo que bueno, Marc fue un dominador y una bestia de ganar el Dakar. Hemos tenido españoles rápidos, pero por ejemplo, veo a Tosha Schareina.

P: Tuvo muy mala suerte.

R: Tuvo mala suerte, pero le veo con el nivel y la cabeza para ganar. Me ha sorprendido mucho porque estuvo en uno de mis últimos Dakar en moto. Él corrió en moto o no sé si yo ya estaba en los coches, no me acuerdo. Y tampoco destacó muchísimo en su primer Dakar, pero me ha sorprendido el paso de calidad que ha hecho desde que ha tenido oportunidad de correr. Lo está haciendo muy bien y realmente me ha sorprendido, pero yo contaba con él como uno de los favoritos a ganar este año. Además, es un poco más joven que la generación que está ahora ahí fuerte y creo que será obviamente uno de los de los favoritos.

P: Aprovechando el apartado de motos, usted me ha dicho que como deportista se centra en sí misma, en su carrera y en su etapa, pero el tema primero de la caída y luego de la muerte de Carlos Falcón, yo creo que trasciende a todo y afectó a todo. ¿Marcó en gran parte vuestra estancia allí?

R: Sí, es un golpe duro, ¿no? Yo, aunque no conociera a Carlos, te toca mucho y sobre todo yo creo además que si has sido motero lo vives muy de cerca, te toca de cerca. Tú has estado ahí corriendo en moto muchos años y eres consciente de que te podía haber pasado a ti. Y obviamente es complicado y cuando pasa algo así pues te afecta y bueno y piensas en su familia, en su gente y es duro. A mí me tocó mucho la muerte de Paulo Gonçalves en uno de mis últimos años en moto y fue cuando empecé a pensar que bueno, que a lo mejor era momento de cambiar.

P: Para acabar con el Dakar ¿Qué supondría para usted ganarlo?

R: Bueno, no sé si si sería capaz de ganar un Dakar absoluto, que al final es muy complicado el nivelazo que hay ahora, pues es muy difícil y luego se tendrían que juntar muchas cosas para tener las herramientas para saber si serviría o no, pero creo que ahora mismo hay cuatro o cinco pilotos solo en el mundo que pueden ganar un Dakar en categoría absoluta. Pero sí creo que puedo estar luchando ahí y puedo estar más adelante de lo que he estado este año. Entonces el objetivo es ir paso a paso. No pensar mucho más allá es ahora, preparar el año siguiente, que al final quedan meses, pero hay que preparar muchísimas cosas y vamos a ver si podemos dar un pasito en cuanto a coche respecto al año pasado y también en cuanto a entreno, que al final no tiene más secreto también que entrenar y que poder hacer kilómetros, que es la mejor manera de llegar preparado.

P: Y el caso de Cristina Gutiérrez. ¿Cree que se ha convertido en un ejemplo para para el deporte automovilístico en España por lo que hizo en el Dakar?

R: Bueno, está claro demostrar que las mujeres también podemos ser competitivas. Yo creo que no solo ella, con Jutta Kleinschmitdt vimos en el pasado que ganó en categoría absoluta y para mí también fue en ese momento una inspiración. Cristina obviamente es positivo que haya ganado el Dakar en categoría Challenger. Entonces yo creo que que la figura de Cristina y de muchas otras deportistas ayudan a hacer ver que las mujeres también podemos estar ahí.

P: ¿Sigue de cerca el resto de deportes de motor?

R: Sí, por supuesto. Me gusta mucho el motor. Sigo, sigo la Fórmula 1, sigo MotoGP, sigo un poco todo porque me gusta el Mundial de rallys, sigo un poco todo.

P: No sé si ha tenido tiempo para ver lo que sucedió el último fin de semana, tanto en Arabia en la Fórmula 1 como en Qatar, en MotoGP. Pero yo le iba a preguntar qué le parece lo que está haciendo Fernando Alonso en la Fórmula 1. Con 42 años se ha iniciado la aventura de Aston Martin. El año pasado quedó cuarto y ahora en una carrera en la que partía con el quinto coche, como ha empezado el Mundial, ha conseguido quedar mejor que los Mercedes, un Ferrari y un McLaren.

R: Bueno, pues me parece muy bien. Tiene un talento inmenso aunque no ha tenido la suerte quizá de tener los mejores coches en los últimos años, pero les sabe sacar partido. Entonces estaría bien verlo con uno de los coches top para ver si realmente podría ganar el mundial o no. Pero bueno, de momento disfrutamos también de su talento, aunque no sea con el mejor coche, pero yo creo que a todos nos hace disfrutar.

P: Veo su gorra y no puedo pensar en otra cosa que lo que usted dices: Fernando Alonso con un coche más grande como pudiera ser Red Bull.

R: Sí, también me gustaría ver ahí a Carlos Sainz, ¿no? Que a ver qué sería capaz de hacer, que tampoco ha tenido mucha suerte. Así que obviamente se apoyan a los pilotos de casa. Yo, que soy apasionada de las carreras, al final nos hacen disfrutar mucho a todos. Además, creo que Carlos realmente ha hecho un gran trabajo estos años en Ferrari, siendo tan o más competitivo que Charles Leclerc. Y es una lástima, pero yo estoy segura de que Carlos encontrará un sitio en el que en el que pueda brillar como se merece.

P: ¿Y en la moto? ¿Cree que puede Marc Márquez ahora que se ha ido a a Gresini Ducati, llegar a su nivel de siempre con el que ganó tantos Mundiales?

R: Yo creo que puede ganar el Mundial. No sé, dime que soy muy optimista, pero yo creo que Marc intenta bajar el suflé, pero dentro de él no me puedo creer que no le pase por la cabeza ganar y volver a ganar. Seguramente necesite un poco de tiempo y no será fácil con una moto que se vio claramente en Qatar que estaba por debajo en cuanto a potencia a las Ducati oficiales, pero yo creo que nos va a sorprender a todos.

P: Ojo también a Jorge Martín.

R: Sí, por supuesto. El año pasado hizo un temporadón, Es súper rápido a una vuelta. Yo creo que es el piloto más rápido que hay, pero también yo creo que Marc está ahí llegando, que todavía no ha enseñado todo su potencial con esta moto, pero ahora es muy divertido ver en MotoGP que no hay solo un piloto top, hay muchos que pueden ganar muchos y al menos para el espectador es muy entretenido. Antes sabía siempre quién ganaba, Ahora es interesante.

P: Igualdad no falta.

R: Sí. No pasa como en la Fórmula 1, que sabes quién va a ganar, sino que hay mucha igualdad. Yo creo que las motos oficiales están, bueno, las Ducati obviamente están un paso por delante, pero las KTM también están ahí, las Gas Gas, O sea que va a ser una temporada muy divertida.

P: Muy bien, pues muchas gracias. Espero que sea una temporada divertida también para ti.

R: Ojalá.