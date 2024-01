Hay un truco que pocos conocen para abrir tu coche si te has dejado las llaves dentro

El que se deje uno las llaves olvidadas en el coche, tanto si es en el habitáculo como en el maletero, y deber llamar al servicio de asistencia porque el coche se haya cerrado en escasos segundos es algo más habitual de lo que pensamos.

Desde el RACE llegaron a socorrer a una cifra próxima a 8.000 conductores, una cifra que aunque se encuentre lejos de las asistencias que hacen fallos en los neumáticos y las baterías, siendo 22 servicios diarios, del orden de uno cada hora.

Contar con un segundo juego de llaves puede evitar que nos encontremos con situaciones comprometidas, en especial cuando el incidente suceda próximo al sitio donde se guarda la copa que pueda entregar el fabricante del propio coche.

No tener copia de las llaves, agrava los problemas …

Los problemas son más importantes cuando las personas afectadas no tienen una copia de las llave coche. Cuando el coche tenga más de 20 años, algo que no es nada raro, por la alta edad media del parque español que de media tiene algo más de 13 años, va a ser más sencillo cuando no tenga pestillo o se abra de manera eléctrica.

Veamos los métodos que se pueden usar para la apertura de las puertas del coche sin que haya que romper el cristal.

Abrir un coche viejo con los pestillos

Los coches que tienen más años, disponen de unos pestillos que van a subir o bajar en la puerta según se abra o cierre la cerradura.

El sistema facilitará la apertura usando solamente una lámina rígida. Cuando se introduce la lámina en la ranura de las puertas, haremos palanca y lograremos un hueco de solo unos escasos milímetros por donde habrá que pasar un cable o cuerda.

En cuanto se vaya a introducir la cuerda, es preciso algo de destreza de cara a poder atar dicho útil al propio pestillo y que se tire de él para poder abrir al final la puerta.

Cuando se tienen todos los utensilios, la apertura del coche con dicho método no nos va a llevar más de 5 minutos cuando el que lo practique tenga habilidad en este campo.

Abrir un coche con una cerradura de las tradicionales que no tenga pestillos tendrá un procedimiento similar al anterior.

En las dos situaciones será posible utilizar una bolsa de carácter inflable, que se deberá hinchar hasta poder abrir una pequeña ranura por la que se va a abrir la cuerda o el cable.

Solo hay una diferencia, que el cable que se introduzca al abrir deberá engancharse al propio tirador de la propia puerta al no tener pestillo.

Apertura de un coche nuevo

La mayor parte de los coches es posible abrirlos mediante una ganzúa. Con un alambre que estará doblado por un extremo como un garfio con el que se pueden correr los pestillos de las mismas cerraduras.

La sofisticación de los sistemas de seguridad que tienen los coches nuevos harán que dicha herramienta puede ser más compleja de usar hasta que los servicios técnicos y precisan de formación para la asistencia de los conductores.

Los duplicados de un juego de llave coche tienen un precio de entre 80 euros el más fácil y los más modernos de 380 euros.

Existen también una serie de coches que se van a poder abrir de manera eléctrica. El caso es que prefieren no ofertar detalles sobre dicha técnica para que los hackers no puedan tomar nota y tengan acceso al interior de los coches con dicha estrategia.

¿Es posible obtener un duplicado de las llaves del coche?

Habitualmente, los concesionarios entregan un par de copias que son parecidas a las llaves del vehículo copias idénticas de las propias llaves del coche, eso sí, cuando se haya comprado en el territorio español.

Eso sí, hay otra serie de países, como pasa con Alemania, donde hay una norma que no está escrita en la que se entregan 3 copias de la llave coche.

Existen distintas clases de llave de coche, donde se pasa de las habituales que usan los coches que tienen más años, hasta las que son una tarjeta o con un mando a distancia.

La totalidad de las llaves, es posible copiarlas y los precios van a ser de lo más diferentes, puesto que se van a poder mover en un rango que irá de los 8 a 10 euros las más fáciles a 300/380 euros las de mayor sofisticación, como nos dice el RACE.

Conclusiones

Deseamos que una vez hayas leído el artículo hayas obtenido la información que necesitas sobre este tema tan importante y que suele ser objeto de preocupación cuando tenemos las desgracias de que nos quedemos las llaves con el coche dentro.

Así que ya sabes, si te ha parecido interesante el contenido, no dudes en compartir estos contenidos con tus amigos, familiares o gente que creas que le pueda ser de gran utilidad. Nosotros siempre encantados de traerte contenidos útiles.