Éste es el secreto de los coches japoneses para que se mantengan fiables durante años sin averías

El secreto de los coches japoneses para mantenerse fiables durante añoses combinación de filosofía industrial, cultura de trabajo y decisiones de ingeniería consistentes a lo largo del tiempo. Uno de los pilares fundamentales es el concepto de mejora continua, conocido como «kaizen»; en lugar de introducir cambios radicales de una generación a otra, fabricantes como Toyota, Honda, Mazda o Subaru prefieren que sus sistemas evolucionen de forma progresiva. Por otro lado, en las fábricas japoneses, los controles de calidad no se realizan sólo al final de la cadena de producción, sino en cada etapa del proceso de producción.

La durabilidad también se consigue gracias a pruebas de resistencia extremadamente exigentes. Antes de que un modelo salga al mercado, se somete a millones de kilómetros de pruebas en condiciones climáticas extremas. En conjunto, la fiabilidad de los coches japoneses es fruto de una cultura industrial orientada a evitar fallos antes de que ocurran. Es una suma de pequeñas decisiones bien ejecutadas durante décadas, donde la prioridad es fabricar vehículos que ofrezcan un buen rendimiento incluso años después de haber salido del concesionario.

El ‘secreto’ de los coches japoneses

«Para su Informe Automotriz 2026, Consumer Reports (CR) analizó minuciosamente las puntuaciones exclusivas de pruebas de carretera de más de 200 vehículos nuevos, evaluó el desempeño en seguridad y analizó datos exhaustivos de confiabilidad y satisfacción del propietario provenientes de sus encuestas a miembros (que este año arrojaron datos de aproximadamente 380,000 vehículos, un aumento del 27% con respecto al año anterior) para calcular la clasificación general de las marcas de automóviles», detalla Consumer Reports.

Honda Civic

El Honda Civic sigue siendo una de las mejores opciones dentro del segmento de los compactos, y la versión híbrida destaca como la más recomendable. Mantiene todas las virtudes del modelo de gasolina, como una dirección precisa, un comportamiento dinámico equilibrado, una suspensión confortable y un habitáculo amplio y bien aprovechado. Sin embargo, la variante híbrida incorpora un motor de gasolina de 2,0 litros combinado con un sistema eléctrico que desarrolla una potencia conjunta de 184 CV, ofreciendo una respuesta más rápida y suave que la versión convencional. Gracias a esta mecánica, el Civic Hybrid acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 7,8 segundos, mejorando claramente las prestaciones del modelo de gasolina, mientras registra un consumo medio homologado cercano a los 4,7 l/100 km, frente a los alrededor de 6,5 l/100 km de la versión de combustión.

Toyota Camry

El Toyota Camry continúa consolidándose como una de las berlinas híbridas más equilibradas del mercado. En su última generación se comercializa exclusivamente con un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 2,5 litros y cuatro cilindros con un propulsor eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta de 230 CV en las versiones con tracción delantera. Su eficiencia es uno de sus mayores atractivos, con un consumo medio homologado cercano a los 4,8 l/100 km.

Subaru Crosstrek

El Subaru Crosstrek vuelve a destacar como una de las opciones más completas entre los SUV compactos gracias a la combinación de confort, comportamiento dinámico y versatilidad. Las versiones de gasolina incorporan un motor bóxer de cuatro cilindros y 2,5 litros que desarrolla 136 kW (184 CV), asociado a una transmisión automática Lineartronic de variador continuo (CVT) y al sistema de tracción total simétrica característico de la marca. Su consumo medio se sitúa en torno a los 7,2 l/100 km, mientras que la nueva versión híbrida mejora la eficiencia con un consumo homologado cercano a los 6,5 l/100 km.

Según Jake Fisher, director sénior de pruebas automotrices de CR «si bien los modelos Subaru ofrecen buen rendimiento y comodidad, también destacan en aspectos que podrían no ser evidentes a primera vista durante una prueba de manejo».

Ranking

Subaru y BMW lideran el ranking con 82 puntos de puntuación general. Subaru destaca por su equilibrio global y alta fiabilidad, mientras que BMW obtiene la mejor nota en prueba de carretera (89), aunque con algo menos de fiabilidad.

En el siguiente grupo se sitúan Porsche, Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura y Tesla, con puntuaciones entre 72 y 79. Porsche sobresale en satisfacción, Honda y Lexus mantienen gran consistencia, Toyota destaca por fiabilidad, e Hyundai y Kia sorprenden con buenas sensaciones de conducción. Tesla combina buena dinámica y alta satisfacción, aunque con fiabilidad más irregular.

En la zona media aparecen Mini, Nissan, Mazda, Genesis, Audi, Cadillac, Ford y Mitsubishi, con puntuaciones entre 67 y 72. Mazda y Audi brillan en conducción, mientras que Genesis y Cadillac destacan más en satisfacción que en fiabilidad. Más abajo están Buick, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Chevrolet y Chrysler, con puntuaciones entre 61 y 65. Volvo y Mercedes-Benz ofrecen buena prueba de carretera, pero penalizan en fiabilidad.

Cerrando la lista se encuentran Rivian, Alfa Romeo, Dodge, GMC, Land Rover y Jeep, con las puntuaciones más bajas. Rivian destaca por la satisfacción, pero la fiabilidad sigue siendo su principal debilidad, mientras que Jeep y Land Rover cierran el ranking con los resultados más modestos en general.