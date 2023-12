Esta es la razón por la que no se puede utilizar el móvil en una gasolinera. Tiene sentido

Pese a que desde la DGT y la Guardia Civil insisten en que hablar por el móvil mientras se conduce está prohibido, lo cierto es que si se sujeta la mano con un dispositivo de telefonía móvil en una gasolinera al conducir es también motivo para la imposición de una multa, que será más concretamente de 200 euros y 6 puntos de carné. Todo ello con el nuevo reglamento es considerado como infracción grave.

Todo esto no queda aquí, porque tampoco se puede utilizar el móvil en una gasolinera y demás dispositivos, aunque no vayamos a tenerlos en la mano, puesto que también se sanciona con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné. Por todo ello, cuando se conduce no se tiene que tener cerca ningún tipo de distracción cerca.

¿Puedes usar el móvil en una gasolinera?

La respuesta es NO. El motivo principal es la seguridad, y es que, aunque nos pueda parecer un mito, las baterías de los móviles pueden llegar a producir una serie de pequeñas chispas que casi no las percibe el ojo de los seres humanos. El caso es que podrían llegar a encender los vapores de gasolina que se encuentran presentes en una gasolinera.

No hablamos de una recomendación de los establecimientos … Pensemos que es el mismo artículo 115 del Reglamento General de Circulación en el que hay un apartado en el que habla sobre la radiación electromagnética de los dispositivos. De todas formas es seguro que te preguntes si se puede usar al realizar los pagos. La verdad es que, aunque nos pueda parecer contradictorio, sí que se permite utilizarlo para el pago, ya que los momentos más peligrosos son cuando se reciben las llamadas. Si mientras se reposta no se utiliza hasta que se haga el pago, no tiene por qué haber problema alguno.

Multa por usarlo

Aunque a pesar de las recomendaciones en materia de seguridad que hacen las gasolineras, tienes que saber que las multas que te pueden poner desde la DGT o la Policía, al usar el móvil mientras repostas, van a oscilar entre los 100 y los 200 euros.

Para ello, lo mejor que se puede hacer es dejar el móvil a un lado hasta que se vaya a pagar. De esta forma te vas a poder ahorrar una serie de disgustos.