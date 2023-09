Polestar es un fabricante sueco de coches eléctricos premium y de alto rendimiento. La marca nació en el año 2017 y llegó a España en 2022, país en el que está acelerando su expansión con la apertura de tres Spaces, para que los clientes de la firma puedan apreciar en primera persona los últimos lanzamientos. Actualmente, en lo que va de año tienen ya 600 unidades matriculadas. Un nacimiento del que ha sido testigo desde el primer día Nahum Escobedo, Design Manager Exterior, del que depende la belleza, tanto exterior e interior, escandinava y minimalista, de la gama en la que se basan sus modelos.

«Para dibujar los coches me inspiro en el diseño escandinavo y la aeronáutica», ha explicado, en una entrevista para OKDIARIO en el recién estrenado Polestar Space de la calle Velázquez 37. Un espacio exclusivo en la Milla de Oro de Madrid que recuerda más a una galería de arte o una sala de exposiciones que a un concesionario.

Desde que nació Polestar, Escobedo ha estado en el proceso de diseño de los modelos. «Ha sido un camino muy interesante, muy difícil y muy desafiante; pero al mismo tiempo ha sido un viaje increíble. No sólo porque, he estado desde el inicio, sino porque es una marca nueva para nosotros que no está apegada a una historia. Empezar desde cero y crear algo nuevo es lo mejor que puedes hacer en este mundo, porque no estás atado a nada del pasado», ha confesado el diseñador, que desarrolla su trabajo a medio camino entre Los Ángeles (EEUU) y Gotemburgo (Suecia).

Sólo fabrica 100% coches eléctricos

Con un español perfecto, que ha prometido mejorar en su próxima visita a las instalaciones de Polestar en España, ha explicado fuera de cámara el gran reto que supone aterrizar en una marca nueva, con una apuesta clara por los motores eléctricos y la sostenibilidad para cuidar el medio ambiente sin comprometer la movilidad.

«Desde que aterricé en Polestar mi mayor reto ha sido crear algo diferente y atemporal, que todavía esté por diseñar dentro del sector de la automoción», ha señalado Escobedo. Un diseño que mantiene las raíces escandinavas Polestar y que está basado en varios códigos de arte, entre los que destaca el minimalismo. Un periodo que califica como «un viaje increíble» dentro de su trayectoria profesional.

Otro de los grandes retos a los que se ha enfrentado Escobedo desde que llegó a la firma sueca de coches eléctricos es el cambio en las bases del diseño al dejar atrás los motores de combustión. «Hay una gran diferencia entre diseñar coches eléctricos a diésel o gasolina, ahora hay más espacio interior y podemos ser más creativos con los frontales de los vehículos. Nos estamos moviendo hacia algo diferente dentro del mundo de la automoción y eso es lo que nos permite crear algo distinto hasta la fecha y conocer nuestra creatividad», ha destacado.

Polestar Spaces

Los Polestar spaces son entornos concebidos casi como galerías de arte y con el minimalista diseño escandinavo, donde los clientes pueden descubrir sin presiones ni distracciones a las verdaderas estrellas: los vehículos eléctricos. Aunque todos los vehículos Polestar están a la venta en internet, los Polestar spaces ofrecen a los clientes la posibilidad de descubrir, configurar y probar por sí mismos los vehículos eléctricos de Polestar de la mano de especialistas que no trabajan a comisión.

«Pensamos en estas ubicaciones para que el cliente pueda apreciar nuestros últimos lanzamientos, nos gusta romper con los clichés y las cosas que se hacían en el pasado. En realidad, enfatizamos y analizamos las cosas. ¿Cómo podemos hacerlo de manera diferente? Vemos que hoy en día la gente pasa mucho más tiempo en la web porque están ocupados, entre otras cosas. De esta forma, notamos que podemos comunicarnos con los clientes de una forma más rápida que la convencional de comprar un automóvil», ha explicado Escobedo.

El segundo Polestar space en Madrid, situado en el número 37 de la calle Velázquez, estará abierto de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. Las pruebas de conducción se pueden reservar en Pure Progressive Performance.

Polestar 3

El Polestar 3 es el primer SUV de la marca. En este vehículo aerodinámico con 517 CV de potencia (380 kW), el minimalismo escandinavo se combina con los ingredientes básicos de un vehículo utilitario deportivo para definir el concepto de SUV en la era eléctrica. Un coche importante para Escobedo, ya que desafía al mercado al ofrecer una arquitectura diferente.

«Este es un coche muy importante, no sólo para la marca, sino también para los diferentes tipos de SUV que tenemos en el mercado. Es un coche más bajo, no es el típico cubo. Tampoco se trata de un transportador de personas, este es un SUV que está diseñado específicamente para el conductor, lo que significa que hemos cogido la tercera fila en la parte trasera y le damos a la segunda fila de asientos más espacio para, también, tener esa sensación de deportividad en la conducción», ha destacado.

El Polestar 3 ya se puede reservar en España a través de la web de la marca y las primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2024.