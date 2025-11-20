La transición hacia la movilidad sostenible ya no es una opción, sino una necesidad. Bajo esta premisa, DKV Mobility, la plataforma B2B líder en pagos y soluciones de movilidad, lanza la tarjeta DKV +Charge, una innovadora solución híbrida que permite tanto repostar combustible como recargar vehículos eléctricos con una sola tarjeta. Una herramienta clave para la transformación de la movilidad empresarial en Europa.

Con DKV +Charge, las flotas y sus conductores disponen de una sola tarjeta que combina comodidad, control y sostenibilidad, adaptándose a la diversidad de flotas actuales, cada vez más mixtas entre vehículos híbridos enchufables y eléctricos. Esta tarjeta proporciona acceso a alrededor de 73.000 gasolineras en 50 países y más de un millón de puntos de recarga en toda Europa y 6.000 gasolineras y 28.000 puntos de recarga en España.

Además de su amplia cobertura, la DKV +Charge ofrece una gestión totalmente digital y unificada. Los usuarios pueden localizar la estación de servicio o el punto de recarga más cercano a través de la app de DKV Mobility, verificar su disponibilidad en tiempo real, iniciar la recarga o el repostaje y pagar con su tarjeta DKV +Charge. Todas las operaciones se agrupan en una única factura, simplificando la contabilidad y el control de costes, tanto para autónomos como para grandes flotas.

Conversión Magro, director general de DKV Mobility en España, ha señalado que «con la tarjeta DKV +Charge confirmamos nuestro compromiso con una movilidad más limpia y eficiente». «Queremos que nuestros clientes puedan avanzar hacia la electrificación sin complicaciones, manteniendo la libertad de movimiento y la seguridad que siempre ha caracterizado a DKV Mobility. Nuestra meta es acompañarlos en cada etapa de esta transición energética, con soluciones inteligentes, fiables y orientadas al futuro», ha añadido.

El sistema de recarga es sencillo y seguro. Los conductores pueden identificarse mediante el chip RFID de su tarjeta DKV +Charge o directamente desde la aplicación móvil tras un único registro. En función del proveedor, la activación se realiza de forma inmediata, garantizando una experiencia fluida y sin barreras.

La app de DKV Mobility también permite visualizar los costes de recarga en tiempo real, planificar rutas más eficientes y localizar tanto estaciones de servicio como puntos de recarga con características específicas, desde potencias de recarga hasta talleres disponibles en la zona. Con esta tarjeta, DKV Mobility no solo amplía su red de servicios, sino que la compañía refuerza su papel como socio clave en la transformación del transporte europeo hacia un modelo más sostenible y conectado.