La DGT explica cómo hay que usar los intermitentes en las rotondas

Existen veces que cuando se está conduciendo se llega a una rotonda, y no se termina de tener claro la manera en la que tenemos que circular por ella, y, bastante menos, si hay que usar las luces intermitentes.

El número de glorietas que existen en las urbes españolas hace que termine por ser bastante importante que la totalidad de los conductores conozcan perfectamente lo que dice la norma. Respecto a esto, la DGT lo que hace es aclarar qué es lo que se tiene que hacer.

Las normativas que establece la DGT son sencillas y claras, puesto que aquí lo que dicen es que los conductores tienen que usar las luces intermitentes, cuando se salga y cambie de carril en una glorieta o rotonda.

Por todo ello, no es algo obligatorio que siempre se usen este tipo de luces cuando se entre a la rotonda, puesto que la circulación no va a permitir otra posibilidad de conducción y no hay que indicar lo que se tiene que hacer.

No hace falta tampoco el estar usando el intermitente izquierdo en el caso de que te vayas a mantener en la misma rotonda y no tomes la siguiente salida, porque solo es necesario que se indique que te vayas a retirar sobre esta.

Este es un error bastante común entre los mismos conductores, puesto que muchos van a encender el intermitente y se van a mantener en el mismo carril.

La DGT nos indica que la totalidad de conductores se encuentren en una rotonda tienen que señalar con la debida antelación la salida de la misma, al encender el intermitente derecho.

Otras normas de las rotondas

Además de usar la luz intermitente, la Dirección General de Tráfico nos indica que los conductores es necesario que reduzcan la velocidad antes de que entren en una glorieta, puesto que muchos accidentes se producen en las entradas de las mismas.

Por otra parte, la totalidad de coches que llegan a una rotonda es necesario que cedan el paso a los que se encuentren dentro de la misma, puesto que los mismos van a tener preferencia.

Si hablamos de la utilización de los carriles, lo mejor es que se circule por el carril exterior para evitar que te cruces con otros coches

Cuando hablamos de infracciones como no mantener la distancia de seguridad, circular con exceso de velocidad o salir mal de una rotonda, es posible recibir una multa que puede ser de hasta 500 euros.

De la misma manera, es posible que te puedan multar por 200 euros por hacer erróneamente un cambio de carril o que no sea prioritario para los coches que se encuentren dentro de la propia rotonda.

El gusto por las rotondas en España

En nuestro país, aunque no llegamos al amor absoluto que tienen en Francia por las mismas, nos encantan las rotondas. Solo hay que conducir por el viejo continente para ver que tenemos muchas, especialmente comparado con el este del continente, donde se ven muchas menos.

Si hablamos de este tema, lo cierto es que los datos no son demasiado abundantes y menos los que nos permiten poder trazar una imagen global y más actualizada para poder proceder a la comparación de los países.

En 2020, lo que hizo Statista fue elaborar un gráfico que ha mostrado con todo detalle las glorietas, donde se ve la gran cantidad de ellas que pueblan nuestra geografía.

Los cálculos indican que a mitad de 2020 en España existían 591 rotondas por cada millón de habitantes, lo que hizo que nos encontrásemos en el segundo puesto de los diez países que fueron analizados.

La lista de países que se han estudiado solo vieron como nos superaba la anteriormente mencionada Francia, que también es un gran referente en este campo.

En este sentido, hay personas que lo que hacen es situar el origen de esta clase de intersecciones, cuyo diseño es el atribuido a Eugène Hénard, un arquitecto que inició el sistema de canalización del tráfico parisino en 1907.

¿Y en el futuro?

No tenemos la bola mágica, por lo que es complicado saber qué es lo que tenemos que valorar al hablar de las rotondas o glorietas. No sabemos si seguirán siendo protagonistas, pero todo parece que es un sistema que está funcionando y aunque no lo es perfecto, sí que consigue que la circulación sea mejor buena parte de los casos.

Así que ya sabes, tanto si te gustan las rotondas como no, parece que vas a tener que seguir pasando por ellas cada vez más, puesto que más rotondas están previstas que se harán en estos años siguientes.

Todo ello hace que los usuarios de las vías pueden realizar el uso de las rotondas de forma acertada y clara, que al final es de lo que se trata.

Desde aquí, como siempre, extremar las precauciones al volante, que es el mejor consejo que os podemos dar al utilizarlas.