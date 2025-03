Confirmado por la DGT: lo que vas a tener que pagar por llevar la ITV caducada

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un procedimiento obligatorio para garantizar que los vehículos sean aptos para circular por la vía pública. El objetivo de esta inspección es verificar que los vehículos cumplen con los estándares de seguridad y emisiones establecidos por las autoridades. Sin embargo, hay conductores que, por diversos motivos, no cumplen con la obligación de pasar la ITV en la fecha correspondiente.

Esto puede generar consecuencias bastante serias, no sólo en términos de seguridad vial, sino también en forma de sanciones económicas. Circular con la ITV caducada puede tener consecuencias graves, ya que puede poner en riesgo la seguridad tanto del propio conductor como del resto de usuarios de la vía. Además, los vehículos con la ITV caducada no cumplen con los requisitos de contaminación, lo que puede aumentar la polución en el entorno.

Multa por circular con la ITV caducada

Si conduces con la ITV caducada y te detiene la policía, es muy probable que te enfrentes a una multa económica. El importe de la sanción varía dependiendo de la infracción y de las circunstancias. En general, si tu ITV está caducada y no presentas ningún otro incidente relacionado con la seguridad vial, la multa será de 200 euros. Ésta es la sanción más común para aquellos que tienen la ITV caducada pero no han causado ningún daño o riesgo inmediato.

Sin embargo, la multa puede ascender hasta los 500 euros si, además de tener la ITV caducada, el vehículo ha generado una situación peligrosa o ha causado un accidente. Es decir, si el coche con la ITV caducada está involucrado en un siniestro y el incidente resulta en daños o riesgos para la seguridad de las personas, las autoridades considerarán que la infracción es mucho más grave y te impondrán una multa más alta. Además, en algunos casos, la policía puede proceder a inmovilizar el vehículo, lo que implica más costes para el propietario, ya que tendrá que pagar por la recuperación del coche.

Uno de los aspectos más peligrosos de circular con la ITV caducada es que, en caso de sufrir un accidente, la aseguradora podría negarse a cubrir los daños. Si no has pasado la ITV, el seguro podría considerar que tu coche no está en condiciones para circular, lo que invalidaría la póliza. Esto es un gran problema, ya que, si no tienes cobertura, tendrás que afrontar por tu cuenta los gastos derivados del accidente, que podrían ser muy altos, tanto si solo hay daños materiales como si se producen daños personales.

Además de la multa económica y la pérdida de cobertura por parte de tu aseguradora, hay otras posibles repercusiones si te encuentran conduciendo con la ITV caducada. Si el vehículo está implicado en un accidente grave, y se demuestra que la falta de la ITV ha tenido algo que ver en el siniestro, podrías enfrentarte a problemas legales más serios.

En algunos casos, si el incidente ha puesto en peligro la vida de las personas o ha causado lesiones graves, podrías enfrentarte a un delito penal, lo que conllevaría sanciones mucho más severas, como la retirada del permiso de conducir, una multa más alta e incluso penas de prisión.

Por otro lado, la ITV también tiene un componente ambiental. Si tu vehículo no pasa la inspección, es posible que esté emitiendo más gases contaminantes de lo permitido. Si todos los vehículos circularan sin pasar la ITV, el impacto en la calidad del aire sería aún mayor, algo que afecta no sólo a quienes conducen, sino a todos los ciudadanos en general.

Según los datos de la DGT, en 2023, las provincias donde más sanciones se impusieron por tener la ITV caducada fueron Madrid, Valencia y Cádiz. En Madrid, por ejemplo, las multas por este motivo aumentaron un 36,5% en los últimos 8 años, pasando de 59.473 sanciones en 2015 a 93.644 en 2023. En Valencia, el aumento fue del 34%, y en Cádiz se registró un incremento del 50%. Este aumento en las sanciones muestra que las autoridades están prestando más atención a este incumplimiento y aplicando las multas con más frecuencia.

Además de estas provincias, algunas comunidades autónomas también han experimentado un aumento significativo en las multas por ITV caducada. Ceuta, Castilla-La Mancha y Castilla y León son algunas de las regiones donde las sanciones han subido más entre 2015 y 2023. Este aumento de las multas refleja una tendencia generalizada hacia un mayor control del cumplimiento de las normativas de tráfico.

La forma más sencilla de evitar una multa por circular con la ITV caducada es no dejar pasar la fecha límite. Los conductores deben estar al tanto de cuándo tienen que pasar la ITV y agendar la cita con suficiente antelación. En muchos casos, las estaciones de ITV permiten hacer la cita por internet, lo que facilita la gestión. Si tu vehículo tiene menos de 10 años, la ITV se pasa cada dos años, pero si es más antiguo, tendrás que hacerlo cada año.