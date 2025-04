Las ventas de coches eléctricos en España toman impulso: estos son los modelos más vendidos en 2025

Marzo ha sido un buen mes para el mercado de los coches eléctricos (EV) en España. Las matriculaciones de los vehículos electrificados –eléctricos e híbridos enchufables– subieron un 67,6% en marzo, hasta alcanzar las 17.814 unidades, de las cuales 16.474 fueron turismos, según datos de Anfac. Unas ventas, además, especialmente positivas si tenemos en cuenta que el Plan Moves III ha estado paralizado hasta el 1 de abril, día en el que ha sido renovado por el Gobierno hasta diciembre. Unas ayudas que, espera el sector, impulsen las ventas a lo largo del año.

Por tanto, poniendo el foco en todas las cifras, podemos afirmar que la implantación de la movilidad eléctrica en nuestro país, en todas sus modalidades de tecnología de electrificación, es una realidad, y que los consumidores ya tienen el eléctrico en el top de sus elecciones a la hora de cambiar de coche. Por tanto, lo que hace años era una opción casi remota, hoy es un mercado que está despegando de manera notable.

El papel de las marcas

En este cambio de tendencia, en la que los consumidores se plantean fuertemente comprar un coche eléctrico –en todas sus vertientes–, han contribuido de manera activa las compañías automovilísticas, conformando una oferta de eléctricos muy interesante, cubriendo un amplio marco de necesidades, sobre todo aquellas relacionadas con el espacio, el ahorro y las restricciones ambientales en el centro de algunas ciudades, donde hay imposición de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Unas nuevas necesidades de los compradores que, además, se ven cubiertas por un precio que tiene una relación calidad – precio satisfactoria, lo que también ha sido determinante en el buen comportamiento de las ventas. Todas las marcas han ajustado –y están ajustando– sus catálogos para responder a una demanda que crece anualmente de forma exponencial.

En este contexto, Kia se erige como un actor muy importante a la hora de impulsar la movilidad eléctrica entre la población. La coreana ha puesto en el mercado modelos realmente competitivos que conquistan el corazón de diferentes generaciones, como el último Kia EV3, aunque no es el único en su especie, completan el panel el e-Niro, y los EV6 o los EV9.

Todos ellos con dotados con tecnología de electrificación y demostrando que Kia se establece como una marca determinante en el segmento de los coches eléctricos y el florecimiento progresivo de la movilidad eléctrica.

El Kia EV3, un modelo clave

El modelo Kia EV3, el SUV compacto para toda la familia 100% eléctrico, lleva tres meses consecutivos en el top 5 de los coches eléctricos más vendidos en España. Sólo en marzo, Kia vendió casi 450 unidades del EV3; una cifra que se eleva a las 1.292 unidades si observamos el ranking de ventas anuales. Por ello, podemos afirmar que este modelo, junto con el EV6, es uno de los grandes impulsores del buen comportamiento de sus ventas, al ser uno de los SUV eléctricos favoritos de los consumidores.

El éxito del Kia EV3 se basa en diferentes aspectos, y uno de ellos es, sin duda, la autonomía de hasta 550 kilómetros –dependiendo de la conducción–, lo que permite cubrir trayectos largos sin necesidad de hacer paradas. Cuenta, además, con carga ultrarrápida, que pasa del 10% al 80% en apenas 18 minutos, lo que mejora la experiencia del conductor un 100% para los conductores que cogen el coche a diario. Y un precio base de 35.000 euros.

Los más vendidos

Tal como indicábamos, 2025 comienza con buenos datos trimestrales de ventas de eléctricos, cada día con más peso en el cómputo general de ventas de las compañías. En el caso de Kia, sólo en los dos primeros meses de 2025, más del 15% de sus ventas en España han sido coches eléctricos, un número muy superior al casi 10% del mismo periodo de 2024. El EV3, decíamos, es líder de ventas en los primeros meses de 2025, junto con el EV6.

Tesla, por su parte, que es una de las compañías que también domina la tabla, entre enero y febrero el 12% de las ventas han sido eléctricos putos (EV). Una cifra similar ha alcanzado Hyundai, gracias a sus modelos Kona EV o el Ioniq 5; mientras que BMV ha alcanzado unas ventas de eléctricos de un 11% –modelos iX1 e i4– y Mercedes – Benz, el porcentaje ha sido del 10%, un punto menos.

Incentivos y cargadores eléctricos

Unos compases comerciales que vienen mecidos por diferentes incentivos. Uno de ellos es el aumento de los cargadores eléctricos públicos. En este momento, hay disponibles alrededor de 20.000 puntos de recarga, una cifra que aumenta cada día y que permite, sin duda, la expansión del coche eléctrico, fomentando la transición hacia una plena descarbonización del sector, impulsando la sostenibilidad y reduciendo las emisiones de CO2.

Una proliferación de puntos de recarga en los que también juegan un papel fundamental las compañías eléctricas, las cuales están invirtiendo significativamente en la instalación de estaciones de recarga rápida, lo que facilita a los usuarios autonomía y comodidad a la hora de usar sus coches eléctricos en cortos y largos trayectos.

Las ayudas a la compra del coche eléctrico son también un incentivo importante, como es el caso del reactivado Plan MOVES III, un programa que estará en acción hasta diciembre de este 2025, con una dotación de 400 millones de euros. En concreto, se dan 4.500 euros para la adquisición de turismos eléctricos, una cifra que se eleva hasta los 7.000 euros si se achatarra un coche de más de siete años.

En el caso de furgonetas, las ayudas son de 7.000 euros o 9.000 euros con achatarramiento. Las motos, por su parte, tienen ayudas de entre 1.100 euros y 1.300 euros. Unas ayudas que, no obstante, –y de momento– son desconocidas por el 74% de los españoles, a pesar de tener interés en la compra de eléctricos, según un estudio reciente del Foro de Movilidad de Alphabet.

No obstante, es posible que haya que trabajar más en dar a conocer los incentivos para que la implantación de coche eléctrico sea más real, ya que no todo el mundo conoce las ayudas. Un estudio reciente del Foro de Movilidad de Alphabet, señala que un 75% de los españoles no conoce qué es el Plan MOVES.

El mercado de los coches eléctricos está en auge, lo que muestra y determina que la movilidad sostenible basada en la tecnología de electrificación es una realidad que cada día está más de moda. Una tendencia que va en ascenso, además, gracias a la contribución y el trabajo constante de marcas como Kia.