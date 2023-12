La china Omoda desembarca en España con una red que alcanzará los 80 concesionarios

En OMODA celebran su desembarco en España, donde ya tiene 39 ubicaciones en España, que son parte de las 80 previstas en su primera fase de expansión.

En un acto que se produjo en la localidad madrileña de Las Rozas, las dos partes firmaron los acuerdos con una ceremonia de firmas.

Se ha aprovechado para repasar los objetivos que tienen para este 2024 venidero y también han optado por consolidar una apuesta fuerte por la calidad y la satisfacción del cliente en la totalidad del proceso de venta y postventa, siendo de los pilares a nivel estratégico de mayor importancia.

La convención se ha celebrado unos escasos días de que OMODA hiciera el anuncio de que iban a ubicar su almacén más grande de recambios en Azuqueca de Henares para poder cubrir todo el territorio español.

De la misma forma, se han elegido las instalaciones de Noatum Automotive como Autoterminal en Barcelona para comenzar la distribución en España y Europa de manera más eficaz.

Una ceremonia con mucho simbolismo

Danny Xia, el Director General Adjunto de OMODA y JAECOO AUTOMOBILE.CO LTD en Europa, subrayó lo importante que ha sido la escenificación de las firmas en los concesionarios.

En el caso de Ajax Jia, director de la marca OMODA Y JAECOO AUTOMOBILE.CO, LTD en Europa, después de haber repasado los valores de la marca y la gran cantidad de reuniones a nivel nacional e internacional con los concesionarios que se han producido este 2023 con el lema «Cross for the future», donde animaron a todos a que se sintiesen parte de una familia a nivel global.

El Country Manager de OMODA en España quiso recordar los lanzamientos que se producirán para 2024, antes de que hablasen otros miembros del equipo.

OMODA MOTORS, en pleno rendimiento

La marca está creciendo y en breve periodo de tiempo quieren tener una estructura permanente de una treintena de miembros. De entre los responsables del crecimiento conviene hablar de Sophie Liu, que es la Directora de RRHH de la firma, que cree es un proyecto bastante ilusionante, puesto que se quiere atraer talento de varias culturas e intentar lograr los objetivos marcados.

Se busca que todo pivote en tres premisas, «creatividad, ejecución y cohesión del personal».

Comprometidos con la calidad

Artur Campos que es el Senior Aftersales Manager insistió en su compromiso claro con la calidad para los productos que lance OMODA y en la gran capacidad para reaccionar y de adaptarse que tiene esta marca para adaptarse de forma más rápida al mercado de España.

De la misma manera, se anunció que el objetivo más importante es contar con un elevado nivel de servicio a nivel de logística para la totalidad de modelos que se vayan a vender en nuestro país, para que la clientela pueda contar con cualquier recambio en 24 horas en el territorio peninsular en los concesionarios oficiales de la marca.

Éxito compartido

Los directivos de OMODA han hablado más personalmente a los más de medio centenar de asistentes a esta ceremonia, de tal forma que han representado a los 21 concesionarios y grupos de todo el país, para así expresar la «gratitud y confianza» para que el éxito de OMODA sea compartido por todos.

Uno de ellos fue Leonardo Scarcelli, el Network Development Manager, que se ha encargado de concienciar a los que estaban presentes para que unan esfuerzos sea posible abrir las puertas de sus concesionarios al acabar enero de 2024.

Como podemos ver, este es el principio de una aventura que promete y mucho. La marca asiática quiere hacerse su propia cuota de mercado y sus vehículos tienen mucha fama en los mercados donde ya se comercializan.