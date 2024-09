Avería asegurada: ¿Por qué no debes apagar el coche con el aire encendido?

El hecho de dejar el aire acondicionado encendido en el coche cuando se aparca suele ser algo que hacen multitud de conductores. Con independencia de que si coche será automático o manual, debes tener claro que apagar el aire es importante, puesto que cuando no lo hagas puede ello desembocar en una avería en la batería o en el mismo sistema de refrigeración.

Son un par de problemas que pueden salir muy caros y para los que es fundamental visitar el taller mecánico, pudiendo prevenirlos con un gesto tan simple como que aprietes el botón de «Off» en tu aire acondicionado.

Conociendo más …

La razón por la que se aconseja apagar el aire acondicionado cuando se llegue al destino es muy simple y podemos explicarla al atender al funcionamiento de la propia mecánica básica en los automóviles.

La misma es que se encontraría afectada la pieza compresora del aire acondicionado que es de las más caras y que precisa de mayor energía para el funcionamiento.

Si el motor se apaga y el sistema continúa funcionando, lo que ocurre es que el compresor se apagará sin que se le deje tiempo para poder enfriarse, de tal forma que es posible que se averíe.

Por todo ello, es recomendable esperar una serie de minutos, de tal forma que se deje el coche al ralentí arrancado y donde se enfriará progresivamente.

¿Qué ocurre si se apaga el coche cuando el aire acondicionado está encendido?

Aquí lo que sucede es que los conductos internos acumulan humedad. La misma se puede condensar y que se estropeen los tubos, de tal manera que pueda aparecer moho.

No debemos olvidar que este será el mismo aire que va a salir por las rejillas y es el que van a respirar los ocupantes del propio habitáculo, conductor, copiloto y también los otros ocupantes.

Todo ello sin tener en cuenta que es bastante probable que es bastante probable que se puedan estropear los sistemas internos del aire y del coche.

La batería es otro de los puntos realmente importantes. Cuando no haya problemas en este sentido, lo cierto es que la vida útil de dicho aparato suele ser de unos 4 años, después debe ser sustituida.

El caso es que puede ser incluso inferior cuando se haga un uso deficiente. Entre las actuaciones más problemáticas se encuentra la de no apagar el aire cuando estacionemos el vehículo.

¿De qué manera podemos prevenirlo?

Los mecánicos dicen que lo mejor es acudir a las revisiones periódicas o al taller cuando se detecte cualquier tipo de problemática o veamos cómo se enciende alguno de los pilotos de alarma.

¿Es bueno que conduzcamos con el aire acondicionado encendido?

En el momento en que llega el verano o la primavera en nuestro país, el uso del aire acondicionado es fundamental y de lo más recomendable. Hablamos de que es fundamental para poder evitar así los famosos golpes de calor y porque dentro del coche suben mucho los grados de temperatura, lo que pude suponer un gran peligro. Los conductores acaban por cansarse y desconcentrarse, lo que puede provocar muchos accidentes.

Hay estudios recientes en este sentido que han revelado que conducir con temperaturas superiores a 35 grados es parecido a hacerlo con una tasa de 0,5 miligramos de alcohol.

Los sistemas de climatización son importantes, tanto para el piloto como para los otros usuarios.

El aire acondicionado en buen estado nos ayuda a reducir el consumo de gasolina o de diésel cuando conducimos, por todo ello es importante revisarlo.

¿Qué cuidados precisa el aire acondicionado?

Primeramente, debes revisar el aire acondicionado antes de que vayan a llegar las semanas en las que se les dé un uso mayor. Por todo ello es fundamental que se controlen los niveles del líquido refrigerante, proceder al cambio o cargarlo si fuera preciso.

¿Qué ocurre si el nivel es bajo? Esta va a ser de las averías que serán más caras. Los problemas con dicho líquido lo que hacen es producir una serie de averías de gran complejidad y muy caras.

Justo aquí es donde actúa el filtro del aire, ya que uno que esté sucio va a limitar bastante el paso del aire y obligará el aire acondicionado a que funcione forzado.

Lo mejor es proceder a su cambio cada quince mil kilómetros. Aunque hablamos de cifras que son meramente orientativas y que van a cambiar dependiendo del modelo.

Otro de los consejos que suelen dar los expertos es que se arranque el aire hasta en los meses en los que vaya a pasarse más calor. De esta forma se ayudará a que tanto el refrigerante como los lubricantes no vayan a tener mayores problemas. El que no se use mucho es de los causantes de problemas más importantes.