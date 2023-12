Así debes arrancar el motor de tu coche en invierno para evitar ir al taller

Cuando arrancamos un vehículo en los meses de invierno, en especial donde hace más frío, es más complejo que en sitios que tengas temperaturas medias o altas.

Hasta cuando hagas un viaje a sitios en los que haya temporal complicado, vas a tener problemas. Por todo ello, es fundamental poder conocer cómo se arranca un coche cuando haya frío con algunos consejos para conducir sin riesgos en la vía.

Existen una serie de factores que deben ser conocidos para poder arrancar un coche en frío. Vamos con ellos:

Apagar los aparatos interiores en el coche

Se debe evitar la pérdida de la batería, apagando la totalidad de aparatos que haya en el interior del coche. Así es como se puede ahorrar bastante energía, puesto que la batería tiene que hacer un esfuerzo importante para poder arrancar el vehículo en frío.

Pisar el embrague para arrancar el coche

Lo mejor es pisar el pedal del embrague a fondo para poder arrancar el coche en frío, aunque el coche posibilite que se arranque sin que haya que utilizar el embrague.

Estamos ante una magnífica costumbre, aunque te encuentres en un área de temperatura media o alta, puesto que va a favorecer el ahorro energético y haya menos desgaste en el motor de arranque.

Calentar la batería

Si te estás preguntando la razón por la que tu coche no consigue arrancar en frío, es posible que debas calentar la batería antes de nada. Este es un consejo de gran utilidad cuando estés con una temperatura que sea muy fría.

No gires la llave durante más de 5 segundos

Otro consejo es no forzar la batería en exceso para poder arrancarlo. Por todo ello es fundamental no girar la llave por más de 5 segundos consecutivos. Cuando no arranque en este tiempo, lo mejor es esperar 30 segundos y volver a intentarlo.

¿Cómo se arrancan los motores diésel cuando hace frío?

Los motores diésel precisan de calentadores para poder arrancar en temperaturas reducidas. Este tipo de calentadores se encarga de que se caliente el aire y la cámara de combustión de los motores, de tal forma que sea más fácil el arranque.

Arrancar el vehículo sin calentadores diésel

Estamos ante algo complicado de realizar con temperaturas muy bajas, en especial cuando lo dejamos aparcado en exteriores. Aquí hay una serie de consejos sobre la forma en que podemos arrancar el vehículo cuando hace frío.

Mueve el coche al interior

Deberás trasladarlo y en este caso arrancar el coche en frío, lo mejor que puedes hacer es resguardarlo y dejarlo para que se pueda calentar, siempre que no tenga uno prisa.

Calentar la batería

En situaciones de emergencia, las personas deben recurrir al método de calentar la batería. Aquí se calienta la batería, pero a veces no ofrece garantías de éxito.

Aparcar el coche en un sitio protegido

Otro consejo bastante interesante es saber cómo elegir el mejor lugar para aparcarlo, pese a que sea en la calle. Lo mejor es aparcar tu coche de espaldas al viento.

Mantener la batería cargada

El disponer de una batería completamente cargada va a ser los mejores consejos para poder arrancar el coche en frío. Se puede lograr con un uso normal al coche, que deberá circular a 2500 rpm por 45 minutos.

En el caso de que no te convenza la idea, es posible hacer otro consejo: usa un cargador de batería si te encuentras en estas circunstancias donde no se pueda mover el coche.

Después de todo esto, ahora seguro que vas a tener algo más claro qué es lo que debes hacer. Si te ha parecido interesante el contenido, no dudes en compartir el contenido con otros usuarios, así más gente sabrá cómo actuar.