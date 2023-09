Adiós para siempre: el coche que nos encanta a todos desaparece

Cuando un coche desaparece del mercado, no siempre es porque es no popular, a veces es que la versión no tiene las ventas que la marca espera y esto es lo que ocurre con el Mini compacto.

La despedida del Mini Clubman

El Mini Clubman lleva ya muchos años con nosotros, concretamente desde 2007 y que en 2015 vio nacer la segunda generación de este vehículo.

En la nueva gama de Mini, veremos como aparece un modelo nuevo, denominado Aceman, un crossover de reducido tamaño. En el caso del Countryman, será el que se encargue de sustituir de forma directa al Clubman.

Las razones de la marca

Mini, la firma que pertenece al grupo BMW, en palabras de su jefe, Stefanie Wurst, confirmó a la revista especializada del motor Top Gear, confirmó el que el modelo no va a seguir produciéndose.

Seguro que te preguntas la razón por la que el Countryman sí que se seguirá produciendo, porque las cifras de ventas en todo el mundo duplican al Clubman.

Curiosamente, Wurst comentaba en la rueda de prensa que tiene un Clubman y que adora el modelo, pero que han preferido optar por el nuevo Countryman por su mayor aceptación comercial.

¿Y cómo será la última edición del Mini Clubman 2024?

Hablamos de la denominada edición Mini Clubman Final Edition 2024. Son un lote de menos de 100 unidades se lanzará en Estados Unidos, a principios de octubre de cara a poder despedir al modelo, siendo las últimas unidades que se van a vender del modelo compacto de la marca.

Un modelo que tenía escasas ventas

El Mini Clubman para muchos medios especializados era uno de los candidatos a salir del catálogo de la marca, puesto que la misma está viviendo una transición hacia los vehículos electrificados y sencillos. El precio será de 44.035 euros en Estados Unidos.

La marca Mini va a dejar de recibir pedidos para este modelo en febrero de 2024, salvo para esta Final Edition.

Un periodo en el que más coches míticos van a desaparecer para siempre

Existen otros modelos, algunos de ellos incluso más vendidos y con una historia de éxitos, que también se despiden de un mercado que no parece no tener sentimientos.

Entre ellos queremos destacar modelos míticos como el Volkswagen Passat o el Ford Fiesta, así como el Renault Twingo, el Fiat 500 y Fiat 500X o Renault ZOE.

Además de ellos, hay otros como el Mercedes AMG CLS 53 o el Mercedes Clase A sedán.

¿Con qué debemos quedarnos?

Si eres alguno de los que les gustaban estos modelos, al menos todavía puedes hacerte con ellos, entre los que hay algunos que para el público generalista han marcado una época, como el Ford Fiesta y el Volkswagen Passat.

Como vemos, las marcas buscan las mejores estrategias y en el caso de estos dos conocidos modelos, son unos segmentos que están padeciendo el éxito de los SUV en la actualidad.