Los veterinarios expertos coinciden: las noches más frías no tienes que dejar que el perro se suba a la cama, pero sí debes asegurarte que tiene acceso al interior de la vivienda

Con la llegada del mes de noviembre, el protagonista ha sido el notable descenso de las temperaturas. A raíz de esto, ha surgido una pregunta generalizada en numerosos dueños de mascotas que se resume en cuál es el lugar adecuado en el que debe dormir un perro durante los meses más fríos del año.

Los veterinarios aconsejan que los perros deben tener acceso al interior de la vivienda durante las noches más frías porque dejar a un perro durmiendo en el exterior es peligroso para su salud, sobre todo cuando las temperaturas caen notablemente. La exposición prolongada al frío puede provocar hipotermia, congelación y otros problemas que afectan a su organismo.

¿Por qué deben dormir en el interior de la vivienda?

Los perros más pequeños, en concreto los de pelo corto, cachorros y razas de edad avanzada, son más vulnerables, ya que pueden perder calor corporal con más facilidad. Las señales de alerta que deben vigilar los dueños son los temblores, el letargo, las dificultades respiratorias y la piel pálida o azulada.

Ante este tipo de circunstancias, es fundamental buscar rápidamente atención veterinaria, sobre todo si se aprecian síntomas de hipotermia o congelación. Dormir en el exterior también afecta al bienestar emocional de los animales, no sólo perjudica su bienestar físico.

Los perros son animales sociales que necesitan sentirse acompañados y mantener el contacto con su grupo familiar. Así que, descansar lejos de sus dueños puede generar ansiedad e inseguridad.

¿Es recomendable que el perro duerma en la cama de sus dueños?

Los veterinarios recomiendan habilitar un espacio dentro de casa que garantice tranquilidad, ventilación y protección ante las corrientes de aire, donde el perro disponga de una cama cómoda y mantas.

Además, los especialistas aconsejan que durante el día es clave que disfruten en el exterior, paseen y realicen actividad física, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas.

Por lo tanto, proteger a los perros del frío no significa cambiar todas las normas del hogar, sino garantizar un espacio seguro donde el animal tenga un techo para descansar y prevenir problemas de salud y emocionales.