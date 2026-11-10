La psicología sugiere que los adultos que se callan para evitar conflictos y discusiones no son cobardes, en realidad es la forma que tienen de protegerse ante daños emocionales

Son numerosas las personas que optan por guardar silencio ante una opinión con la que no están de acuerdo y de esta manera no entrar en conflicto o generar tensión. Este comportamiento esconde una explicación psicológica que va mucho más allá de querer mantener la tranquilidad.

El psicólogo Mario Arzuza detalla que algunas personas desarrollan un profundo temor a los conflictos porque asocian las confrontaciones con situaciones desagradables o emocionalmente dolorosas y prefieren mantenerse al margen antes que enfrentarse a una posible discusión.

La clave: el silencio como mecanismo

Una de las razones por las que una persona adulta decide evitar los conflictos son las experiencias que ha vivido durante su infancia. Es decir, haber crecido en un entorno familiar marcado por gritos, discusiones constantes o rupturas emocionales provoca que las confrontaciones se perciban como una amenaza.

Así que callarse es una estrategia de autoprotección, ya que la persona intenta evitar situaciones que le generan ansiedad, rechazo o sufrimiento emocional.

El miedo a decepcionar a los demás también entra dentro de esta conducta debido al poder perder una relación importante o recibir críticas. Ademas, las personas que necesitan aprobación externa constantemente tienen mayor dificultad para expresar sus opiniones y defender sus propias necesidades.

¿Cuáles son las consecuencias de callarse siempre?

Cuando una persona evita una discusión, puede proporcionar tranquilidad inmediata en el ambiente, pero mantener este comportamiento frecuentemente puede ocasionar consecuencias negativas.

Algunas razones que fomentan este comportamiento son la dificultad para expresar opiniones, la renuncia constante a los propios deseos, la inseguridad y la baja autoestima. Esto acaba generando frustración, agotamiento emocional y la sensación de haber perdido la propia identidad.

La forma correcta de expresar lo uno siente

Los expertos aseguran que desarrollar una comunicación asertiva es fundamental para romper este patrón. Es decir, aprender a expresar los pensamientos, emociones y necesidades con respeto permite establecer límites sin necesidad de recurrir a enfrentamientos.

Al mismo tiempo, es vital aceptar que los desacuerdos forman parte de las relaciones humanas. Por lo tanto, guardar silencio para evitar conflictos no convierte a nadie en una persona cobarde, sino que es una respuesta para protegerse emocionalmente, ya que aprender a comunicarse y defender cuáles son los límites es fundamental para construir relaciones sanas.