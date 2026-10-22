El restaurante de la Sierra de Madrid donde el Rey Felipe VI siempre hace una parada: está en San Lorenzo del Escorial y es un campo de golf

El pasado 28 de septiembre, el Rey Felipe VI, después de atender sus compromisos oficiales en San Lorenzo de El Escorial con motivo de la reunión bienal del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, reservó una mesa en el Real Club de Golf La Herrería.

Durante la ceremonia celebrada en la Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Felipe VI presidió la entrega de 20 condecoraciones a oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. El programa institucional incluyó honores de ordenanza, una revista de tropas, un homenaje a los caídos, un desfile de la Guardia Real y un oficio religioso. Tras estos compromisos, el monarca eligió el club de golf como lugar para disfrutar de una comida en la sierra madrileña.

Real Club de Golf La Herrería

Finalizado el protocolo, según pudo conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, el Rey Felipe VI se desplazó al Real Club Golf La Herrería para disfrutar de un almuerzo privado junto a personalidades del ámbito militar y político. Inaugurado en 1966, se encuentra en un entorno natural protegido de gran valor histórico y paisajístico, dentro del conjunto de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984.

«El Real Club de Golf La Herrería fundado en 1966, referente del golf en Madrid, es un campo de golf enclavado en un entorno Monumental, Natural y Paisajístico Único en plena naturaleza. Nuestro club de golf está situado al Noroeste de Madrid en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial».

El Club de Golf La Herrería cuenta con un campo de 18 hoyos situado en un entorno natural privilegiado de la Comunidad de Madrid, dentro del Bosque de La Herrería. Esta finca formó parte de las propiedades adquiridas por Felipe II para el mantenimiento del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El monasterio se construyó para conmemorar la victoria española sobre las tropas francesas en la batalla de San Quintín, que tuvo lugar en 1557. Durante la Desamortización del siglo XIX, la propiedad no se vendió, sino que revirtió a la Corona, cuyo titular era entonces la reina Isabel II.

Restaurante La Herrería

La carta ofrece una amplia variedad de platos para disfrutar de una comida tradicional con toques de creatividad. Entre las sugerencias destacan la ensalada de tomate Raf con yemas de espárragos de Navarra y salmón ahumado, el tartar de salmón ahumado con aguacate, las vieiras a la plancha sobre un fondo de setas shiitake y el pulpo a la plancha con crema parmentier y escamas de sal marina.

También hay propuestas como los boletus laminados a la plancha con huevos escalfados y aroma de trufa blanca, las alcachofas confitadas con langostinos y foie, las flores de alcachofa con jamón ibérico y los huevos de corral trufados con virutas de foie y reducción de Pedro Ximénez.

En el apartado de entrantes y primeros platos se pueden encontrar opciones como el jamón ibérico, el queso curado, la ensalada mixta, la ensalada de tomate con bonito del norte, los pimientos asados con ventresca, los espárragos blancos de Navarra, la parrillada de verduras, las habitas salteadas con jamón, la ensaladilla rusa casera con langostinos y las croquetas de jamón ibérico.

La oferta incluye diferentes cremas y sopas, como el caldo de cocido casero, la sopa castellana, el gazpacho andaluz y la crema de melón con jamón y almendras. Entre las carnes destacan el entrecot de cebón a la parrilla, las chuletitas de cordero lechal, el rabo de toro estofado, el solomillo de buey con foie, la paletilla de cordero y el cochinillo de Segovia.

Campo de golf

El Real Club de Golf La Herrería cuenta con un recorrido de 18 hoyos que combina calles arboladas, desniveles, obstáculos de agua y greenes con diferentes dificultades. Entre los primeros destacan El Descenso, uno de los hoyos más largos, y El Bosque, con un pronunciado cambio de dirección. La Ermita presenta una salida estrecha y un green dividido en dos plataformas, mientras que El Lago exige precisión para superar el obstáculo de agua frontal. La Romería y El Cerro incorporan pendientes que condicionan los golpes. El Puente, por su parte, obliga a salvar un barranco y cuenta con varios bunkers alrededor del green.

La segunda parte del recorrido incluye hoyos como El Monasterio, un par 5 con obstáculos de agua, y La Encina, donde una gran encina y varios bunkers dificultan el juego. El Monte Abantos destaca por su longitud y su subida, mientras que El Mirador ofrece un trazado más asequible. El Tenedor y Los Robles requieren precisión para evitar los obstáculos que protegen sus greenes. La Presa combina un recorrido relativamente corto con árboles estratégicamente situados, y El San Benito destaca por su calle ancha. El Jabalí presenta un cambio de dirección pronunciado, mientras que La Parrilla, último hoyo, plantea un reto final con un green pequeño, árboles y obstáculos.