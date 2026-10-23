Por fin llegamos al viernes y muchos tendrán ganas de salir de trabajar para meterse de lleno en un fin de semana en el que, recordemos, se va a producir el cambio de hora. Además, conviene seguir pendiente de los precios del combustible y saber dónde repostar más barato ya que no será lo mismo hacerlo en pleno centro de Madrid, que en alguno de sus municipios cercanos. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 23 de octubre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Lo cierto es que llenar el depósito lleva tiempo siendo un gasto que se nota bastante en el bolsillo. Y aunque este mes tenemos la rebaja de 20 céntimos por litro, eso no significa que nos podamos olvidar de comparar lo que cobran unas estaciones y otras. Y para estar bien informados, tenemos los datos de primera hora de hoy viernes que aparecen en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y que ya sabemos que es la herramienta que recoge los precios comunicados por las propias estaciones de servicio.

Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si has de coger hoy el coche, lo primero es saber dónde repostar y estas son a primera hora, las gasolineras más baratas de Madrid:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.559 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.559 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.559 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.568 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.569 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.579 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.799 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.819 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.819 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.834 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.839 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.839 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.708 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.709 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.719 €/l.

Ahora ya tenemos todos los datos para repostar ahorrando un poco de dinero, pero si quieres hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal, donde encontrarás un buscador que te permite elegir el municipio y el combustible, además de un mapa en el que aparecen las estaciones de servicio con sus precios como este que ahora te mostramos, a modo de ejemplo: