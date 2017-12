El estado de salud de Carmen Franco ha empeorado considerablemente y ya ha recibido la extremaunción en su domicilio de Madrid, tal y como ha informado ‘La Mañana’ de TVE. El cáncer terminal que le detectaron este pasado verano, y que ella misma reconoció abiertamente, está cerca de ganarle la partida y de acabar con su vida, a los 91 años de edad.

La única hija del dictador Francisco Franco ha destacado por enfrentase a su enfermedad con la mayor de las valentías y sin temores: “No tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me pillará quieta, reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás ni la de mis padres ni la de mi marido ni la de mis hijos. Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado…”.

Unas palabras con las que la propia Carmen Franco demostraba su entereza y que recoge su biografía personal y autorizada, escrita por Nieves Herrero. Su final parece estar más cerca que nunca y la tragedia es inminente.

Primeras visitas al domicilio

En torno a las 12:00 horas se han ido dejando ver las primeras visitas a la casa. Margarita Vargas, mujer de Alfonso de Borbón, ha sido una de las primeras en llegar con un semblante de preocupación. Cabe recordar que Margarita ha sido una de las pocas en mostrar su pena públicamente cuando se le ha preguntado por Carmen en estos últimos tiempos. Posteriormente, su hija mayor, Carmen Martínez-Bordiú hacía lo propio y llegaba en su coche al domicilio junto a su hija Cynthia Rossi -quien pese a residir a caballo entre París y Burdeos, pasa los días navideños en Madrid junto a su madre-.

Carmen ha llevado una vida plena hasta el último momento. Así lo aseguraba su hija a LOOK, quien hoy ha querido dar las gracias a este digital por el interés mostrado sobre el estado de salud de su madre. “ella asume lo que tiene con mucha serenidad y pienso que ella ha querido vivir de esta manera. Siempre decía ‘mientras mis piernas me aguanten’. Nunca lo entendí muy bien hasta ahora. Cuando ella ha visto que ya el cuerpo no aguantaba pues ha sido cuando ha decidido contarlo. Nosotros ya sabíamos lo que tenía cuando hablamos con su médico”. Y añadió: “Ella lo asume y está muy bien… ¡Y de cabeza mejor que yo!”.

Aunque la mayor de los hijos de Carmen deseaba hace solo unas semanas que tuvieran a su madre “por mucho tiempo”, este sueño no podrá cumplirse. Carmen Franco dejará tras de sí un legado de siete hijos y numerosos nietos y bisnietos.