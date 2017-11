La respuesta de Ana Rosa tras la ‘pulla’ de Teresa Campos

La semana ha arrancado con una vieja polémica cuya mecha ha vuelto a prender. Ha sido María Teresa Campos la encargada de avivar su distanciamiento con Ana Rosa Quintana. Ha sido durante el ‘Chester‘ de este domingo, donde la primera demostró tener guardada alguna que otra rencilla pendiente contra la que fue su competidora, cuando la malagueña cambió Antena 3 por Telecinco.

Fueron “momentos difíciles”, tal y como reconoció María Teresa a Risto y en los que echó en falta el apoyo de su máxima rival. En su día, ya le dijo las cosas claras, pero esta vez ha sacado la artillería pesada y ha vuelto a echar más leña al fuego con un mensaje rotundo y directo hacia Ana Rosa: “Ese día tú me dijiste que no ibas a estar el mismo tiempo que yo en televisión. Mi programa duró ocho años, casi nueve, y ahora estoy haciendo la cuenta atrás para ver lo que te queda a ti. Te estoy contando los años”.

Ana Rosa:”No vi la entrevista, pero a mí todo lo que haga Teresa me parece bien”

Ni 24 horas han hecho falta que Ana Rosa responda a tan duras palabras. Ha sido en uno de los actos del festival MadWomenFest donde Quintana ha querido valorar las palabras de María Teresa, pero pasando de puntillas: “No vi la entrevista, pero bueno, a mí todo lo que haga Teresa me parece bien”. Quitándole hierro al asunto, la presentadora ha reconocido que “las cosas de hace 20 años son de hace veinte años y no tengo ningún interés. Admiro mucho a Teresa, la quiero mucho y todo lo que haga está bien”, repitió.

Lo que sí tiene claro Ana Rosa Quintana es que no iría nunca a una entrevista como la que Risto le hizo a la matriarca de las Campos: “Yo nunca me siento en ese tipo de entrevistas, no me apetece y se lo expliqué a Risto. Tengo mucha exposición con el programa y la revista e intento resguardar mi vida privada y creo que hasta ahora lo he conseguido”. No obstante, no dejó pasar la oportunidad de dejar claro que “opino de todo y todo lo que tengo que decir durante estos años ya lo he dicho, pero hay que guardar para nosotros y nuestra familia”. Antes de irse, Ana Rosa concluyó asegurando que no va a entrar en polémica “ni con Teresa ni con nadie”. No quiere guerras.