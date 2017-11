Cristina Saavedra sufre un terrible atropello

Uno de los rostros más populares de La Sexta, Cristina Saavedra, ha sufrido este fin de semana un atropello en Sada, localidad de su A Coruña natal y donde celebraban un día familiar. Los hechos han tenido lugar cuando ambos cruzaban un paso de peatones.

Afortunadamente, el terrible susto no se ha saldado con incidentes graves y ha sido la propia periodista de 42 años la que ha informado de su estado de salud en su cuenta oficial de Twitter.

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida

— Cristina Saavedra (@csaavedra_) 19 de noviembre de 2017