Pastora Soler (39) se ha desnudado ante Bertín Osborne en cuerpo y alma. Y es que, detrás del éxito de aquella sevillana que logró el décimo puesto en Eurovisión en el año 2012, se encuentra una persona llena de inseguridades. “Empecé a los 13 años cuando me descubrió Luis Sanz, que ya había trabajado con las más grandes como Rocío Jurado, Lola Flores o Rocío Dúrcal”. Así recuerda Pilar Sánchez Luque sus orígenes. Pastora Soler, de hecho, es su nombre artístico desde aquel ‘descubrimiento’ del popular productor. Pero nacida en Coria del Río (Sevilla), Pilar sigue siendo una mujer frágil y exigente consigo misma al mismo tiempo.

De su primera época como artista, Pastora reconoce que no quería ser “la de las canciones del verano” y que sintió un primer desengaño fuerte tras sus éxitos ‘Dámelo ya’ y ‘Corazón congelado’. Por eso le pidió más libertad a su discográfica de entonces para encontrar “su tono”. A día de hoy, de hecho, Pastora Soler admite que aquellos temas no los ha vuelto a cantar sobre un escenario pese a ser los más vendidos de toda su carrera.

Después llegó Eurovisión. Tras Luis Sanz pasó a trabajar con Paco Gordillo, pero para entonces, Pastora ya había decidido que su hermano fuera su mánager. “Me ofrecieron Eurovisión y llamé a Rafa Cano (Cadena Dial), uno de los pocos amigos que tengo en la profesión, que me dijo que ni se me ocurriera ir. Pero yo le respondí que había que ser valiente y busqué la canción adecuada. Cada día me venían diez o quince temas hasta que apareció uno a última hora. Había que hacer una preselección con cuatro canciones y tiré de amigos como Bisbal o Malú para que hicieran campaña por ‘Quédate conmigo’. Mi favorita“, admite.

No han faltado anécdotas sobre el funcionamiento del certamen, del cuál, Soler ha recordado el famoso gallo de Manel Navarro en su última edición. “Allí se está diez o doce días y particularmente no quería cantar ese tema todos los días. Tenía mucho miedo de equivocarme de tanto repetirla y es lo que pienso que le pasó el último año al chiquillo del gallo”, añade la estrella que quedó en décima posición de aquel 2012, aunque reconoce que “no volvería a participar” en el certamen.

El peor momento de Pastora: su desmayo y perder la voz sobre el escenario

Tras la ‘resaca’ eurovisiva se avecinaba la sombra de su retiro temporal por los vértigos que comenzó a sufrir sobre ellos. “Yo solita me empecé a poner el listón muy alto y acabé dejando mucho de lado, sin querer hablar. Sin querer salir. En Fallas me dieron unas taquicardias hasta que llegó el de Sevilla, mi tierra. Se agotaron las entradas, 4.000 personas y el día de antes me levanté griposa”, comienza a contar sobre el concierto en el que sufrió un desmayo. “Ya no disfrutaba como antes desde que pasó Eurovisión y en aquel concierto concretamente debería de haberlo cancelado. Revivir aquel episodio es muy difícil porque allí estaban mis padres, mis hermanos, mis tías… perdóname”, añade mientras se le escapan las lágrimas ante el presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Y es que ese fue el peor momento en la vida de Pastora Soler. Pero sobre todo para Pilar Sánchez Luque , la persona detrás de la artista.

No obstante, la intérprete de ‘La tormenta’ es exigente y quiso aguantar hasta un posterior concierto en Málaga, la tierra de su marido, donde se quedó sin voz en mitad del concierto. “Yo ya no canto más, lo dejo”, sentenció tirada en el suelo entre bambalinas. “Me habría quitado la vida, que me tragara la tierra. Dejar tirado a mi público era lo peor. Me metí en el coche y no abrí los ojos hasta que llegué al hotel. Esa noche no dormí. Quise llamar a mi gente y contarles todo lo que me estaba pasando”, relata de nuevo entre lágrimas, al recordarlo.

Alejandro Sanz, Malú y Mónica Naranjo fueron algunos de los que la apoyaron. Diferente fue lo de Joaquín Sabina, cuando tiempo después le sucedió algo parecido y dijo en su concierto “he tenido un Pastora Soler”. Una expresión desafortunada que reavivó el peor episodio en la vida de la sevillana. “Pasó que mi problema se convirtió en un chiste. En Twitter los usuarios empezaron a utilizar aquella expresión como broma”, cuenta la cantante, afectada.

Retiro temporal y resurgimiento artístico: Pastora se reencontró consigo misma

En su retiro, Pastora Soler se centró en su vida personal junto al coreógrafo y bailarín Francis Vinolo, al que conoció trabajando a comienzos de los años 2000 y con quien formó una familia gracias a la llegada de la pequeña Estrella, de dos años actualmente. “El momento de quedarme embarazada no pudo ser más perfecto”, cuenta ella. “Cuando tocas fondo, solo te queda levantarte. Cuando tocó fondo en Sevilla sentí que estaba perdiendo a Pilar, porque más allá de Pastora, yo me enamoré de la persona. Yo tenía que ayudarla de alguna manera y no sabía cómo”, reconoce su marido.

También en aquel descanso de los escenarios, llegó la pedida de mano del bailarín a la cantante. “Yo no sabía ni lo que era eso de ‘pedir la puerta’ (expresión andaluza referida a cuando el novio tiene que pedir la mano de su prometida a su suegro). La respuesta del padre de Pili fue ‘¿Tú te crees que la policía es tonta?’ y ya después no hubo problema’, recuerda el bailarín entre risas.

Poco a poco, Pilar resurgió de sus cenizas y Pastora volvió a nacer: cantó de nuevo. “Fue muy poco a poco, me arranqué en una Navidad con mi familia. Pero después participé en ‘La voz’ por primera vez en público”. Lo hizo embarazada y gracias a la ignorancia de Rosario Flores, coach del programa y quien entonces no sabía todo lo que le había sucedido a su compañera de faena. Rosario la animó a coger el micrófono y Pastora, con cierto respeto, aceptó.

El cáncer de su padre: otro varapalo para Pastora

Otro tema delicado que la intérprete de ‘Te despertaré’ no ha tenido problema en tratar es la enfermedad de su padre, José Francisco Sánchez Álvarez, que padece un cáncer desde hace ya diez años que le ha tenido postergado en silla de ruedas hasta hace poco tiempo. “Ese cáncer se come el hueso y ahora ha pasado por una operación que le han puesto titanio por todo el cuerpo. Es un luchador“, admite.

Precisamente, la madre de Pastora ha participado en el programa junto con ella. Desde la cocina, Pilar Luque ha roto a llorar cuando ha hablado de su marido, aún enfermo. “Mi marido es mi vida. Es el único hombre al que he besado y con el que he estado. Yo vivo para él. Él depende mucho de mí y yo le doy todo lo que tengo”, cuenta doña Pilar rompiéndose ante las cámaras.

“Tengo un tratamiento y estoy fenómeno. Pero mi mejor terapia es mi hija. Yo iba a un concierto y se me quitaban todos los males”, ha contado don José Francisco, también participante del espacio de Telecinco.

Massiel, Remedios Amaya, Rosa López y Soraya Arnelas: reencuentro de ‘euro artistas’

Después han llegado Massiel, Remedios Amaya, Rosa López y Soraya Arnelas, cuatro de las más famosas participantes del certamen musical europeo que está a punto de cumplir 50 ediciones. Juntas han recordado su paso por eurovisión en sus diferentes épocas. “En mi entorno fue un desastre porque después de mi participación, todo el mundo perdió la cabeza. Y yo en aquella época tenía que estar de la gala al coche y encerrada en el hotel igual que le pasó a Rosa tras el éxito de ‘Operación Triunfo‘, cuenta Massiel. “Solamente viajar ya cansa”, añade Rosa. “En aquella época era un trampolín porque solo existía un canal de televisión”, reflexiona Pastora sobre los años en los que actuó Masiel o Remedios.

Diferente es para Soraya. “Rosa fue un fenómeno y en mi año volvía una representante de ‘Operación Triunfo’ pero quedé penúltima. Hubo un sentimiento de frustración. Sentí que tenía que aprender una lección. Una de las decisiones de la organización fue quitarme a mis bailarines y ponerme otro equipo. Intenté defender a mi país como pude pero hubo muchos fallos”, revela la de ‘La noche es para mí’.

Por su parte, Remedios ha mencionado el actual cáncer con el que lucha actualmente. “Ahora mismo no puedo actuar por mi tratamiento de quimio. No tengo fuerza para aguantar una actuación entera, aunque me gustaría”, se sincera la de ‘Bulerías’.

“Pastora Soler ha sido una de las mejores voces que ha ido a Eurovisión en toda la historia a nivel mundial, incluyendo a Cataluña”, ha querido apuntar Massiel, que además ha aprovechado su participación en el programa para lanzar una pulla contra el líder de Podemos a colación de la polémica independencia Catalana. “¿Qué es eso que dice Pablo Iglesias de ‘Cataluña soberana’? ¿Soberana de qué?”, ha concluido sobre este asunto ante las risas de todos los invitados al programa.

Después, todas ellas han seguido recordando y reflexionando sobre Eurovisión. Siempre con el foco puestos en aquellos ‘La la la’, ‘Quién maneja’, ‘Europes living a celebration’ o ‘Quédate conmigo’, cuyas respectivas voces cuentan con su eco en la memoria de todos los españoles.