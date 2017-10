La carta de Alba Carrillo ¿a Ana Boyer?: “No te cases, pasarás a ser una Muñeca de Famosa”

“Tengo que empezar aclarando que esta carta no va dirigida a todas las mujeres de tenistas”, ha comenzado Alba Carrillo su blog en la revista ‘Semana’. Bajo el título “Las perlas de Alba, para las mujeres de los tenistas’, la modelo ha querido prevenir “desde el cariño” a esas mujeres que están a punto de casarse con un tenista o tienen en mente hacerlo. Teniendo en cuenta que esta semana Ana Boyer y Fernando Verdasco han hablado de su inminente boda en la revista HOLA, hay quien ha malpensado que Alba tenía una clara destinataria encubierta. Quizás para acallar la habladuría, la maniquí ha remarcado: “Esta carta no va dirigida a nadie en concreto. Que se dé por aludido quien quiera…”

¿Qué les aconseja Alba Carrillo a esas mujeres que pretenden contraer matrimonio con un tenista? “Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirige al portal o que puede ir a la Milla de Oro a comprar. Siento comunicarte que algunos no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo, ‘madre no hay más que una’ y a ti te encontré en la calle. Tal cual”, ha escrito la nueva colaboradora de ‘Sálvame’. Para ella, el día a día de la esposa de un as de la raqueta es fácil: “Tu cometido será fácil, vivir mientras él vuelve, organizar tu agenda en relación a sus compromisos profesionales“.

Para colmo de males, Alba pone sobre aviso a esas indefinidas mujeres de tenistas de que la vida conyugal, e incluso sexual, no será tan boyante como se espera: “Prepárate para que por puro cansancio físico debido a su trabajo, en tu casa no haya salto del tigre, ni si quiera del perrillo pekinés. Tendrás que estar dispuesta a aguantar otros pesos, no solo el de la responsabilidad de ser una ‘mujer de’, sino también en el brazo derecho el de un bolsazo güeno digno de tu status y en la cabeza el peso de todo lo que te pueda ir creciendo”.

De intimidad, cero. “Estarás con él y con la 17 personas que le acompañan, coach, preparador, padre, madre, Espíritu Santo y Amén”. Además, la modelo aporta en su misiva diferentes temas de conversación que esas mujeres de tenistas deben tener en cuenta a la hora de enfrentarse a veladas multitudinarias: “Te propongo temas para las veladas multitudinarias en los clubes: partidos, rivales, patrocinadores, dinero a percibir, ‘sensaciones’ en la pista… Parece el título de una novela de Jane Austen, pero a la Austen ni nombrarla, temas políticos muy de soslayo y de museos y obras nada, como mucho las de sus casazas”.

La ex de Feliciano López cierra su carta con una contundente frase: “No te cases, te lo digo con cariño…No te cases”.