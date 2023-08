Vuelven las corbatas: estas son las famosas que la llevan con un estilo irresistible

Con traje, camisa blanca, todo denim… hay muchas formas de llevar uno de los complementos masculinos más destacados. Pero nuevamente será para ellas porque vuelven las corbatas.

Estas famosas las llevan y por esto debes copiar su estilo. Algunas tiendas ya apuestan por este accesorio para la nueva temporada que ahora se feminiza.

Tendencia: vuelven las corbatas

Ya tenemos un complemento más para poder ir bien sexys esta nueva temporada. De manera que, una vez haya acabado el verano, es el momento de adquirir una corbata ( o dos o tres ) y plantártela en el día a día, porque es muy de oficina. O bien para una fiesta.

Aunque ya hace algún tiempo de esta instantánea, Rosalía nos ha regalado diversos looks, desde sus inconfundibles sudaderas a vestidos algo más sofisticados pero siempre con ese toque distinto que la caracteriza.

Y sorprendió, una vez más, en su Instagram, con camisa blanca, falda negra y corbata del mismo color a juego. La verdad es que no hacen falta demasiadas piezas para destacar. Ya puedes tener este outfit en tus tiendas favoritas y llevarlo durante la temporada que viene.

Sí, a Irina Shayk todo lo sienta bien. Por esto la modelo con este look a base de traje, camisa blanca, y pantalón, además de la corbata que no podría faltar. Es un outfit totalmente masculinizado que simboliza el poder de las mujeres.

Lo llevas en la oficina y para tus reuniones más importantes y verás de qué manera sobresales en tu día a día. La verdad es que elegancia no falta.

Jenna Ortega ya nos tiene acostumbrados a sus looks algo imposibles. Y con su papel en Miércoles no pierde afición por el negro y lo más gótico. En su Instagram nos muestra determinados complementos como su look con camisa de transparencias y corbata negra. Además de un cinturón metálico que es sexy y original. Si quieres copiar su estilo, también debes llevar este complemento y de paso seguir su cuenta.

Como vemos, son diversas las famosas que sobresalen por introducir este elemento en sus trajes. Es el caso de Zendaya. En Instagram también muestra algunos looks con corbata. En este caso, también prefiere traje , camisa lila y corbata negra. Es discreta y no sobresale demasiado. Ya puedes anotar este estilo.

Si vas de compras, date una vuelta por tus tiendas favoritas para tener el complemento de moda esta temporada. ¡Vas a arrasar!