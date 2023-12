El vestido de Zara Kids perfecto si eres bajita: ideal para llevar con medias y botas

Si la naturaleza no te ha dado mucha altura, estás de suerte. Sí porque siempre puedes aprovechar aquellas prendas de niños y adolescentes y encima pagar menos por tus compras. Así que no te quejes porque tienes el vestido de Zara Kids perfecto.

Además sirve como jersey largo o vestido, tú eliges. Y está en tres colores distintos. ¡A por él!

Cómo es el vestido de Zara Kids hecho para ti

Es el vestido de punto con cuello vuelto y manga larga acabada en vuelta. Para tu información, la niña modelo de la foto de la marca mide 138cm y lleva la talla 9-10. Está hasta la talla 13-14 que equivale a unos 1,64 cm.

En tres colores para elegir

La ventaja de este vestido ya no es tanto que te lo puedas poner pensando en un look distinto a diario, si no que además se vende en tres fabulosos colores.

El rojo pasión es uno de los más atrevidos. Lo tienes con vaqueros y a modo de vestido con tus medias y botas altas. Gracias a su cuello alto, entonces irás bien calentita. Perfecto con un abrigo en color negro a conjunto con las botas.

En gris perla, tienes un jersey o vestido, según quieras, que causará sensación y que ofrece ese color que tanto se estila durante esta época del año. Lo conjuntas con faldas midi y con leggins en blanco o negro. Perfecto con botines de diversos colores.

Mientras que el gris antracita es muy elegante. Sirve para ir a la oficina, de cena, cuando toca hacer reuniones y para el día a día con el fin de estar siempre más calentita donde vayas. Es el vestido ideal de fin de semana cuando hace mucho más frío.

Cómo está confeccionado el vestido de Zara Kids

La prenda está confeccionada en exterior con 55% acrílico, 26% poliéster, 17% poliamida y 2% lana. Además contiene al menos un 25% acrílico reciclado certificado RCS.

Este material se fabrica a partir de residuos acrílicos reciclados procedentes de otros procesos de producción. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Los cuidados de la prenda

Según Zara, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Cuál es su precio

Tienes la prenda en la web de Zara o bien en la tienda física. De manera que lo compras simplemente en un clic. En este caso, este vestido tiene un precio de 22,95 euros. Las tallas dependen de cada color.

Por ejemplo en rojo hay de los 6 a los 12 años, también hasta los 14 años pero en este caso, esta talla ahora no está disponible online. En gris claro, puedes escoger todas las tallas mientras que en gris algo más fuerte también.

Ya lo tienes antes de que se agoten. Y de paso te compras unos leggins, botas, adornos para el cabello y bolsos en la misma web, así no tienes que salir del mismo lugar.

Consulta los precios, envíos, también las devoluciones y otros directamente desde la web de Zara. Y también puedes ir directamente a la tienda física de la marca.