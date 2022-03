El vestido plisado de Cortefiel que aman las parisinas

Hay diseños que debemos cazar al vuelo, si no se escapan. Nos hemos fijado en el vestido plisado de Cortefiel. Un diseño especial y colorido que nos transporta a París y es que las parisinas lo eligen para llevar y a nosotras nos encanta.

Es camisero y en un bello estampado geométrico. Elevan nuestra figura y debes tenerlo ya.

Las señas del vestido plisado de Cortefiel

Hablamos del vestido camisero plisado en diseño midi y estampado geométrico. Lleva la zona de la falda plisada y queda estupendamente, además del cinturón forrado del tejido.

Está confeccionado en 100% poliéster y sienta perfectamente con todo aquello que tienes en tu armario. Se combina con los colores del mismo vestido. Así te lo pones con zapatos tipo sandalia con taconazos, también con bailarinas y en botas sienta perfectamente en diferentes estaciones del año.

Lo llevas con tu bolso shopper en negro o en verde botella, y también lo complementas con collar y pendientes plateados a juego.

Es el vestido apto para pasear por la ciudad, cuando vamos a una cena y queremos ir más formales y hasta para ese evento donde quieres lucir el vestido geométrico más bonito del momento.

En oferta

Si te interesa este vestido ahora, estas de suerte porque está de oferta. Su precio inicial era de 89,99 euros y ahora te lo llevas a 69,99 euros, estando a un 22% de descuento. Algo especial que te mereces y que ahora puedes comprar un precio mucho más bajo que de costumbre.

Las tallas disponibles en este momento son la S, M, L, XL, y XXL, pero si tardas mucho se acabarán y no tendrás tu talla, por lo que yo no me lo pensaba demasiado.

Además ahora puedes comprar este vestido de Cortefiel directamente en su web pulsando una tecla. Es cada vez más fácil y asequible hacerlo de esta forma porque ofrece seguridad y calidad. Y de esta manera te llevas el vestido de tus sueños sin tener que moverte, evitando así cualquier desplazamiento.

Claro está que, si tienes una tienda física cerca, o pasas por ella, puedes ir directamente a ver si está esta prenda y así poder probártela, y ya que estás comprar otros accesorios para poder lucirla.

El vestido camisero es lo más y lo mejor es que lo llevas en diferentes momentos del año. En primavera tal cual, y en otras estaciones con blazer encima, anorak, biker y otros.