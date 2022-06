El vestido estampado y fluido de Springfield que es un auténtico sueño

Largo, amplio y está en oferta. Así es el vestido estampado y fluido de Springfield. Lo llevas especialmente en una noche de verano y verás cómo te sientes empoderada. La verdad es que es toda una belleza y lo vas a querer ya.

Lo mejor es que está en oferta, de manera que vas a pagar menos por tener esta prenda. No lo pienses porque las tallas pueden acabarse a medida que pasen las horas.

Cómo es el vestido de Springfield

Esta tienda cuenta con cantidad de opciones para poder ir siempre bien arreglada. Y tiene ofertas constantemente sea para vestidos, como en shorts, faldas y en calzado.

Ahora sorprende con este vestido largo midi de tirantes, con escote en la espalda con detalle de lazo. Tiene un bello estampado de flores, con volante en el bajo.

Está confeccionado en 100% algodón y sus cuidados son lavarlos a una temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, no secar en secadora, con planchado suave y no lavar en seco.

En color blanco y grandes flores en rosa y rojo, es el que usamos para muchas ocasiones. es factible para ir cómodamente a la playa, cuando nos tumbamos en la hamaca, decidimos entonces ir a comer a una terraza y también por la noche marcando estilo con nuestras alpargatas más veraniegas.

Cuánto cuesta el vestido que está en oferta

Lo compras en la web de Springfield que tiene prendas sobresalientes que llaman la atención por su cuidado diseño, por estar bien trabajados y aportar ese toque distinto en cada ropa y complemento.

La suerte de elegir este vestido es que ahora está en oferta. Es decir, tiene un precio de 45,99 euros, pero te lo llevas por 34,99 euros al estar a un descuento del 24%. No te lo puedes perder porque es un precio acertado para poder lucir figura en verano.

Las tallas que puedes escoger son de la 43 a la 44, así tienes la tuya segura. Pero no esperes mucho porque las prendas que están rebajadas siempre vuelan. Así ya puedes entrar en la web de Springfield, elegir la talla y darle a comprar, al ser una forma fácil y realmente cómoda de poder tener tu ropa para este verano.

Y ya sabes que en la misma web hay accesorios, de aquellos más cómodos que solemos llevar en la temporada estival y que no nos defraudarán.