El vestidazo de Shein para lucir los hombros

Si esta primavera tienes un evento especial, como una cena de gala o un cóctel, te encantará descubrir el nuevo vestido de Shein para esta temporada. Un vestido súper elegante, en color negro y con detalle de volantes. Lo mejor de todo es el precio, porque vale tan sólo 24 euros.

La principal característica del vestido es el escote estilo barco, que es súper favorecedor porque aumenta el pecho y alarga el cuello, al tiempo que realza la silueta, haciendo que parezca más estilizada. Los hombros quedan al descubierto, así que resulta un vestido muy sexy sin perder ni un ápice de elegancia.

Queda ajustado pero no marca las curvas en exceso, así que es ideal para lucir una figura femenina. Un vestido negro como este de la nueva colección de Shein para la primavera siempre es una buena opción, tanto para looks de día como de noche.

Las opiniones que hay sobre él en la tienda online son maravillosas, con una valoración general de 4,6 estrellas sobre un máximo de 5: «El vestido como dicen en otros comentarios es de tela súper gruesa. Se amolda súper bien y la forma de los volantes se mantiene. Cabe mencionar que guiada por los comentarios me pedí una talla menos y acerté, me queda perfecto».

A la hora de combinar, inspirándonos en los looks de las expertas en moda, tenemos tres grandes opciones. Podemos apostar por un total black look con unos zapatos o unas sandalias en color negro. Para darle un toque de glamour y sofisticación al estilismo, ¿por qué no añadir un bolso de mano tipo joya?

Teniendo en cuenta que la primavera es una época en la que todo se llena de color y alegría, según la ocasión podemos podemos elegir unas sandalias de tacón en algún color vivo como el amarillo o el fucsia. No debemos tener miedo a arriesgar porque esta temporada se llevan los looks atrevidos y llamativos.

Y, por último, si lo que nos apetece es lucir un look elegante y romántico, el vestido combina a las mil maravillas con unos zapatos de tacón en color rosa nude.

Si te ha gustado el vestido negro con escote estilo barco tanto como a nosotras y quieres hacerte con él, está disponible en Shein a muy buen precio, por 24 euros, desde la talla XS hasta la L, aunque hay algunas que se han agotado.