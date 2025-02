La usaban mi madre y mi abuela y ahora no me la quito: la colonia con olor a fresco de Primor

Es la fragancia que gusta a todas. Querrás la colonia con olor a fresco de Primor. Hablamos de Halloween EDT, un perfume de mujer con olores fantásticos que sorprende. En este momento la encontramos en rebajas y pagas menos por ella. Hay muchas más colonias que ahora se venden a un precio más bajo.

Halloween EDP es una fragancia única, seductora e ideal que representa el misterio de una mujer enigmática. En su frasco encapsula la dualidad de los sentidos, junto a una mezcla de inocencia y sofisticación compuesta por cítricos, frutas y maderas. Tras la veloz salida de frescor, aparecen las notas florales y golosas. También se aprecia la vainilla y un ligero toque de violeta.

La colonia con olor a fresco de Primor

Este perfume de mujer de Halloween tiene un aroma floral oriental que deja a sus pasos unas notas mágicas. Si lo que estás buscando es un regalo, el estuche Halloween es ideal para regalar y regalar(te).

Comentarios positivos de esta fragancia

«No falla me encanta su olor», «Buenos precios buen servicio», «El perfume es impecable, y el precio que ustedes proveen es el mejor», «Todo muy bien. Empaquetado perfecto», «El repartidor muy amable y rápido».

«Es mi perfume desde hace 10 años, el único con el que me identifico 100%, he probado cientos y siempre vuelvo a él!», «Es un perfume excelente, es muy alto su coste pero es de los mejores», «Lo uso desde hace años, me encanta su olor, dura todo el día y un precio estupendo», «La uso desde hace tiempo, y para regalar nunca fallaras».

Cuál es el precio de la colonia con olor a fresco

Si su precio es de 80 euros, en este momento te sale a 29,95 euros, gracias al descuento del -63% los 100 ml.

Otros perfumes con olor a fresco en Primor con descuento

Dolce & Gabbana: L’imperatrice

La fragancia Dolce & Gabbana L’Imperatrice Eau de Toilette combina frutas exóticas con flores. Un perfume de mujer que impregna la dulzura y la delicadeza de sus notas. L’Imperatrice destaca por la inconfundible seguridad que transmite y por el fuerte carácter que personifica la fragancia de Dolce & Gabbana.

Como no podía ser de otra manera, el inicio es un cóctel explosivo de frutas suculentas. Las notas de Kiwi se mezclan con Grosella y Ruibarbo. El aroma de la fragancia se suaviza con una delicada nota de Ciclamen Rosado. Un fondo cálido de Madera de Sándalo y Pomelo aporta cuerpo y profundidad a la fragancia que se amplifica con sensuales Almizcles.

Ahora tiene un precio de 39,93 euros, cuando costaba 107,00 euros.

Britney Spears: Fantasy For Her Eau de Toilette

Sumérgete en el universo único de Fantasy Eau de Toilette, la nueva fragancia de Britney Spears que captura la esencia de la sensualidad y la fantasía. Con notas frescas, dulces y envolventes, este perfume combina aromas frutales con toques florales y una base cálida que te acompañará durante todo el día. Ideal para mujeres que buscan dejar una impresión inolvidable, Fantasy te envuelve en un halo de misterio y seducción.

Déjate llevar por la magia de Fantasy y experimenta una fragancia que despierta tus sentidos. Ideal para cualquier ocasión, desde una cita romántica hasta un evento especial.

Su precio actual es de 9,95 euros, cuando salía a 25,00 euros en un inicio.

Dolce & Gabbana: Light Blue – Perfume de mujer

Inspirado en las mujeres que aman las fragancias frescas y ligeras, Light Blue de Dolce & Gabbana es ese toque floral, fresco y colorido que refleja a la perfección el estilo sensual de la vida en el Mediterráneo. Es un perfume de mujer de Dolce & Gabanna que mezcla las notas cítricas con otras florales más sutiles y románticas.

Light Blue es un perfume que captura la esencia de un verano inolvidable. Notas frescas, luminosas, llenas de vida y luz.

¿Qué hace tan fresco el perfume Light Blue de Dolce & Gabbana? Su selección de notas olfativas es una oda al mar de Capri:

Limón siciliano, cítrico y chispeante

Manzana Granny, crujiente y fresca

Madera de cedro de Virginia: sensualidad innata

Su precio es de 59,89 euros cuando en un inicio era de 130,00 euros.

Dolce & Gabbana: Dolce Violet Eau de Toilette

Es una fragancia que celebra la esencia luminosa de la violeta, una flor fascinante. Este perfume sorprendente invita a vivir con despreocupación y a mantener siempre los valores propios en alto.

Combina notas de grosella negra, violeta y vainilla de Madagascar. Encarna el espíritu de una joven exuberante y audaz, que vive sin preocupaciones pero con determinación.

Su envase, en un encantador color violeta, con un tapón floral emblemático, refleja el acorde intrigante de la violeta, el corazón de la fragancia. Una cinta de grogén negra adorna el frasco, añadiendo un toque de sofisticación y elegancia al estilo característico de DOLCE & GABBANA.

Ahora su precio es de 47,89 euros cuando costaba 104,00 euros.