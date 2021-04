¿En la urbe? Tips para mantenerte en forma mental y físicamente en la ciudad

Si vives en una gran ciudad, quizás te resulte más complicado poder salir a realizar excursiones y así evadirte, especialmente con todo lo que tenemos encima por la Covid.19. Pero se pueden hacer muchas cosas para desconectar. Mira los tips para mantenerte en forma mental y físicamente en la ciudad.

Queda bien poco para celebrar el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, y por esto adquiere especial relevancia todo aquello que hagas para cuidarte por dentro y por fuera.

Pensamiento positivo

Según Juice Plus+, cuando se habla de pensamiento positivo es un concepto introducido por primera vez en 1937 por Napoleon Hill en el libro Think and Grow Rich.

Significa el pensamiento positivo a la hora de alcanzar el éxito, sea en el área que sea de la vida. Además, está demostrado que este tipo de pensamiento reduce el estrés e, incluso, puede llegar a mejorar la salud.

Camina

Otra recomendación es salir a caminar a primera hora del día, pues es perfecto para encarar la jornada con una actitud más optimista, y así lo recomiendan los expertos. Verás otras cosas de tu ciudad que quizás no sabías.

Cena poco antes de ir a dormir

Para mantenerte en forma mental y físicamente en la ciudad, debes inculcarte una serie de hábitos especialmente para evitar el sobrepeso, las malas digestiones y las enfermedades como la obesidad.

Descansar

Juice Plus+ da más consejos. Dormir las horas adecuadas hace que el sistema inmunitario se regenere, lo que le permite luchar contra los gérmenes que de forma continua amenazan al organismo.

Ejercicio físico

Es ya una máxima y algo obligatorio para poder obtener una salud más fuerte. Se recomienda realizar una media de 3 veces por semana, si bien si lo puedes hacer cada día, mucho mejor.

Contacta con la naturaleza

Aunque estés en la urbe, hay maneras de contactar con la naturaleza. Busca los parques y zonas verdes de la ciudad, o las montañas que en lo alto, y disfruta.

Piensa en el presente

Esto nos permite disfrutar de cada momento y nos hace ser conscientes de nosotros mismos y de nuestro alrededor.

Come de forma saludable

Aumenta tus nutrientes. Al cocinar en casa, está en manos de cada uno reducir lo que se considere innecesario, especialmente la sal o los azúcares. Una dieta rica en frutas, verduras, pescado y algo de carne es lo perfecto.