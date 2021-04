¿Tu amistad está rota? Apunta estos tips para arreglarlo

Ya no sois los mejores amigos. Habéis discutido, hace días que no habláis y la amistad está rota. Por esto nada mejor que anotar estos tips para arreglarlo porque todo tiene solución y seguro que todo fue un malentendido o algo sin importancia.

A veces debemos reconocer nuestros errores, echar marcha atrás, pensar en qué hemos dicho y que no, y de qué manera puede haberlo hecho daño.

Para que vuestra amistad no sea algo del pasado, muchas se rompen y se vuelve a hablar en años, anota estas recomendaciones que no son nada difíciles de aplicar.

Saber pedir perdón

Si nos hemos equivocado, no es complicado saber pedir perdón. Quizás toda la culpa no es nuestra, pero si la otra persona no lo reconoce, quizás lo deberías hacer tú. Al fin y al cabo lo que quieres es recuperar de nuevo la amistad.

Da el primer paso

Si ves que la cosa se eterniza, nadie da el primer paso, y no hay manera de establecer comunicación, quizás deberías decir algo. Si ves que puede molestar, entonces mantente al margen. Pero seguramente esta persona tiene las mismas ganas que tú de hacer las paces, pero su orgullo no se lo permite.

No te hagas pesado

Si tu amistad está rota y ha bloqueado tu cuenta, ves que no responde a tus mensajes, y todo son malas caras si nos encontramos a esta persona por el camino, entonces es mejor dar algo de tiempo. Pararemos de enviar mensajes hasta que se dé cuenta de que pierde una gran amistad. Dejar espacio y distancia es a veces algo importante y destacado en estas situaciones.

Comunicar y hablar

Si la cosa se ha enfriado, podéis quedar un día para otra cosa, y entonces hablar sobre el tema. Quitarle más importancia y enfrascaros en otra cosa que seguro os va a devolver la sonrisa de nuevo.

Dejar de lado las discusiones

Debemos estar un tiempo sin discutir, porque entonces la amistad puede peligrar todavía más y esto no es nada bueno. La otra persona puede cansarse de tanto enfado y dejar de lado vuestra amistad.

Si es una persona tóxica, mejor déjala pasar

Seguramente si es tu amigo, sea porque lo aprecias. Pero si no hace tanto que lo conoces, los enfados siguen, no hace más que meterse con otras personas, te hace daño y te humilla, entonces quizás sea una persona tóxica y la amistad también lo sea. Aléjate o bien sufrirás de forma innecesaria.