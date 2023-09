Tres errores en tu forma de vestir que te hacen más barriga: acaba con ellos ya

A la hora de vestir debemos tener en cuenta tres errores que te harán barriga, puedes acabar con ellos una vez los hayas identificado. El vientre plano es el ideal de belleza que no siempre podemos conseguir, es más, la mayoría de las mujeres tendemos a tener un poco de barriguita. Determinados días del mes estamos más hinchadas y hay épocas de la vida en las que hacer deporte o 100 abdominales al día no es posible. Por lo que, a la hora de vestir debemos tener mucho cuidado para no mostrar más barriga de la que tenemos.

Acaba con estos tres errores en la forma de vestir que te hacen más barriga

Hay errores que cometemos a diario y que pueden hacer que nuestra barriga se multiplique. No siempre podemos tener la barriga plana, después de un parto o de una etapa de inactividad provocada por el trabajo o, pocas ganas de ir al gimnasio y de disfrutar de los placeres de la vida. Las posibilidades de evitar esa barriga de felicidad y de reposo que aparecerá en algún momento de nuestra vida empiezan por la forma de vestir.

Cuidado con los pantalones de tiro muy alto. Pueden ser demasiado altos y en lugar de esconder barriga crean un efecto Óbelix, parecerá todo lo contrario. Nos creará una silueta totalmente artificial en la que la barriga será la protagonista. Usa un tallo medio y evita cualquier bolsillo, cinturón o elemento que pueda hacer que la parte de la cintura se vea más grande.

Usa cuellos redondos hace que el cuerpo se vea más pequeño y desproporcionado, dependiendo de cómo lleves los pantalones. La parte del tronco se verá más estilizada, si, simplemente usas un escote de pico, le dará otro aspecto a tu estilismo y te verás mucho más delgada. Evita también los dibujos demasiado llamativos en los cuellos de tu camisa provocan un efecto similar.

Las faldas o pantalones con goma harán que tu cintura se vea mucho más grande. Será mejor que optes por una cintura elástica en la que la goma se disimule un poco más. De esta manera parecerá que tu cintura es más delgada y no te verás tan ancha de esta parte del cuerpo que quieres disimular.

Estos tres errores te están haciendo más ancha de la cintura de lo que eres, si quieres esconder barriga empieza a poner en práctica estos trucos.