El top de Buganco que es perfecto para estas navidades y a precio ganga

Si todavía no has elegido el look que vas a lucir en las fechas más señaladas de las navidades, como Nochebuena o Nochevieja, tenemos una propuesta perfecta para ti: un top de la colección de fiesta de Buganco que es ideal para combinar con una falda midi acampanada o un pantalón palazzo. Cómodo, elegante y estiloso, es una prenda que seguro te enamorará en cuanto la veas. Además, está genial de precio.

El top más bonito de Bugando para las navidades

Teniendo en cuenta que es pleno invierno, quizá no te parezca la mejor idea llevar un top de tirantes o con escote de barco. Pero no te preocupes, porque hay otras alternativas, como este top de manga larga y cuello redondo. Confeccionado en 95% poliéster y 5% elastano, es de color negro y tiene detalle de hilos de brillos en la parte delantera y trasera. La espalda es cerrada.

El terciopelo es uno de los tejidos tendencia de 2022, así que este top es un acierto seguro para los looks más elegantes de las navidades. Un tejido cálido y elegante que tiene textura y aporta mucha sofisticación. Lo mejor es combinar el top de Buganco con otras prendas más neutras para que no le resten importancia.

Si quieres apostar por un look con el que te sientas la gran reina de la fiesta sin renunciar a la comodidad, un pantalón palazzo de tiro alto es una opción fantástica. El conjunto de top y pantalón alargará visualmente las piernas y afinará la cintura. Para potenciar este efecto, elige unos zapatos de tacón con plataforma.

Aunque lo ideal es combinar el terciopelo con otras prendas más neutras, en Nochevieja puedes arriesgar un poco y salir de tu zona de confort. ¿Cómo? Con un pantalón de diseño recto o una falda midi de lentejuelas en color plateado. A lo largo del año no hay muchas ocasiones en las que puedas lucir este tipo de prendas, así que apostar por ellas la noche del 31 de diciembre es una idea fantástica.

Si te ha gustado el top Brigitte de terciopelo negro con hilos de brillitos, está disponible en la tienda online de Buganco por 22 euros. Es una prenda de talla única, que se adapta con precisión a mujeres con todos los tipos de cuerpo. La sisa mide 44 centímetros, y el largo es de 41 centímetros y la manga mide 60 centímetros. Los gastos de envío a la Península son de 4,20 euros.