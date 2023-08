Todo el mundo habla de ellos: ¿ya tienes el mocasín de tacón medio de Zara ideal para la oficina?

Con la nueva temporada deberás cambiar el calzado. Te prestamos el mocasín de tacón medio de Zara. Así puedes ir a la oficina con total comodidad y de paso ofrecer un estilo único.

Tiene unas características que lo definen como el más elegante de los meses que vienen.

El mocasín de tacón medio de Zara que debes tener

Es de tacón medio y lleva detalle de cadena. Un clásico de todos los tiempos que se moderniza y que da una perspectiva bien distinta a lo visto antes. Y lo mejor es que lo tendrás durante años y nunca pasa de moda.

Tiene un sofisticado acabado efecto charol con ese detalle de cadena metálica en la parte delantera que permite que lo puedas llevar tanto en la oficina como en un cóctel o fiestas. Como muchos mocasines, viene acabado en punta redonda, siendo la altura del tacón de un total de 4 cm.

Para tu mayor comodidad lleva AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Con qué materiales se elabora

Lleva el corte de 100% poliuretano con forro de 85% poliuretano y 15% poliéster. Mientras que la suela es de 100% poliuretano termoplástico siendo la plantilla de 90% piel caprina y 10% poliuretano.

Cómo cuidar tales zapatos para que duren más

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

Según Zara, este artículo no debe lavarse, no sumergir en agua, sin usar lejía / blanqueador, para el cuero, el charol y antic. Debe limpiarse con trapo de algodón seco. No debe plancharse y los materiales tipo Ante/Nobuck/Serraje se limpian con cepillo suave o esponja dura.

Se aconseja que no se limpie en seco, no usar secadora, y teniendo en cuenta que otros materiales como el Ante/Nobuck/Serraje se protegen con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Cuánto cuestan los mocasines de Zara

El precio de este zapato de tacón medio es de 39,95 euros, y ya lo puedes comprar directamente en la web de Zara. Las tallas van de la 35 a la 42, así que buscas ya tu número. Para saber si está en tienda física, debes comprobar su disponibilidad.

Además tienes toda la información sobre ello en la web, como envíos, devoluciones, y todas las características.