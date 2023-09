¿Estás buscando un cambio de look y no te atreves a dar el paso porque los tintes son muy caros? ¡Estás de suerte! En Look te traemos una oferta de L’Oréal que no puedes dejar escapar si deseas experimentar con tu melena. El tinte Excellence Creme Tintes de la citada marca tiene un precio de 7.18 euros y está disponible en una gran variedad de tonos. En estos casos es importante tener en cuenta la calidad del producto y sus elementos químicos para que el cabello no sufra ningún daño, pero L’Oréal cuida a todos los detalles, así que podrás apostar por este tinte sin correr ningún riesgo.

En la página web de la marca puedes comprarlo de forma digital y no te cobrarán gastos de envío si tu pedido supera los 20 euros. Adquirirlo es muy sencillo y no requiere de ningún tipo de registro. Únicamente hay que seleccionar el tinte deseado y rellenar la dirección de envío. Lo tendrás en un máximo de tres días laborables y podrás hacer un recorrido de tu pedido. En todo momento te mantendrán informado o informada del proceso para que sepas en qué punto se encuentra.

La oferta de L’Oréal Paris / L’Oréal

«L’OREAL EXCELLENCE CREME TINTES: Crema Color Triple Cuidado Avanzado. Protege el cabello antes, durante y después de la coloración con un 100% de cobertura de canas. Tiene un color rico y radiante, triple cuidado: Pro-Keratina, Ceramida y Ioene G», escriben en la página web. Es la opción perfecta si deseas dar un giro a tu aspecto físico cuidando al máximo tu melena. La marca siempre se ha caracterizado por la gran calidad de sus productos y ahora puedes tener uno de ellos a un precio que no supera los 10 euros.

Los beneficios de decantarse por L’Oréal

Los tintes tienen muchos productos químicos para que el tono se quede impregnado en el cabello durante el máximo periodo de tiempo posible. Contienen parafenilendiamina o PPD, una molécula clave en el proceso del tinte, pero L’Oréal contrarresta el efecto secundario de estos elementos con propiedades naturales que ayudan a tener una melena cuidada y sana. Lo mejor es que tu pelo brillará como nunca y todo a base de sustancias que no dañarán tu melena.

El gran beneficio de Excellence Creme Tintes es que puedes elegir entre una gran variedad de tonos y dentro de una misma gama hay bastantes opciones. Dentro del kit, L’Oréal no solamente introduce la crema colorante, también te proporciona unos guantes para que puedas aplicarla de una forma sencilla y limpia, así como un champú concreto que dejará tu melena muy nutrida. Por último puedes aplicar una mascarilla que viene incluida en el lote para reparar los daños que haya podido ocasionar el tinte, aunque estos serán mínimos gracias al proceso que hemos explicado con anterioridad.

Paula Echevarria en una presentación de L’Oréal / GTRES

Famosos tan conocidos como Paula Echevarría colaboran con esta marca y son imagen de la misma porque apuestan por ella al 100%. Han comprobado que cumplen con sus principios y que siempre crean productos que además son responsables con el medio ambiente. Decantarse por L’Oréal siempre es una buena opción, pero ahora que ha puesto uno de sus mejores tintes a menos de 10 euros mucho más.