El look de nieve de Paula Echevarría que querrás en tu armario

Las bajas temperaturas no son ningún impedimento para que Paula Echevarría siga desplegando sus mejores armas de estilo. La nieve y la lluvia no han frenado a la actriz asturiana, que continúa enfrentándose a una agenda más que ajetreada y a un frenético día a día. Mientras que las noticias relativas a su divorcio con David Bustamante continúan acaparando una parte importante de los titulares de la prensa rosa, la ‘celeb’ se mantiene más que activa que nunca y, por su puesto, creando tendencia.

En pleno temporal de nieve y ajena a los rumores, la protagonista de Ola de Crímenes ha recorrido las calles de la capital con uno de sus looks más invernales vistos hasta la fecha. La ‘it girl’ ha hecho frente a las heladas con un estilismo protagonizado por un original abrigo de color rosa chicle, forrado de pelo de cordero y cierre de ganchos de Fetiche Suances, una de sus tiendas de cabecera para la elección de prendas exteriores, valorado en 1.563,95 euros. La actriz de Velvet ha acompañado el tres cuartos con la sudadera Smart Girl María on the Moon, creada por María Escoté para Samsung España, jeans negros y las clásicas botas UGG también en color negro.

Paula ha puesto el broche final a su look de invierno con una bufanda y un gorro color cuarzo de H&M, que ha lucido en anteriores ocasiones, los complementos perfectos para los días de frío y nieve.