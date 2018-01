Después de refugiarse del frío en las cálidas aguas de Lanzarote, Naty Abascal ponía rumbo a Suiza, concretamente a la estación de Gstaad, para dar la bienvenida al nuevo año. Una cita habitual en su calendario, pues es una de las incondicionales en la gran fiesta que el diseñador Valentino celebra en su residencia de recreo invernal.

Allí, rodeada de nieve y de la mano del modisto italiano, la socialité ha sido captada por los medios gráficos en un tranquilo paseo por las instalaciones de la estación. Las imágenes, como no podría ser de otro modo, reflejan el estilo y la elegancia de la que es una de las mujeres más sofisticadas de nuestro panorama social. Y es que Naty Abascal, hasta en situaciones como esta, luce impecable.

Su invernal look estaba formado por un pantalón oscuro, unas botas après-ski de pelo y cordones y un espectacular abrigo de coloridos bordados florales y detalles de pelo en mangas y cuello, firmado por Teté by Odette, cuyo precio asciende a 1.127 euros.

Naty, además, prescindió de la bufanda y decidió cubrir su cuello con un delicado pañuelo anudado con motivos geométricos. Detalle que, unido a los pendientes, las gafas de silueta ‘eye-cat’ y la cartera de mano, elevaba el ‘outfit’ de nieve a un estadio poco habitual a pie de pista.

Sin embargo, no es el primer look de estación de esquí que nos deja este invierno. También fan de la firma Teté by Odette y dispuesta a conquistar la nieve a golpe de tendencia, Paula Echevarría nos dejaba recientemente un completo catálogo ‘snow style’ durante sus días de escapada en Baqueira.