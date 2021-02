Tendencias en cabello rubio, ¿qué se llevará este 2021?

Si has decidido que el rubio es tu color, sigues con él o quieres hacerte un cambio de look con este color, entonces debes saber las tendencias en cabello rubio que te esperan. Hay diversas técnicas para llevarlo estupendo y además consejos para mantenerlo.

Aunque parezca que no, este color es complicado de mantener. Descubre cómo.

Sabemos aunque se imponga el dark hair o los diferentes tipos de castaño, el color rubio nunca pasa de moda, y las oportunidades que ofrece son infinitas, pero como hemos especificado, se trata de un color que requiere una serie de cuidados específicos.

¿Qué colores se llevarán esta temporada?

Según Alberto Sanguino, director de Educación de Llongueras, ahora se llevan diversidad de tonos de color rubio: Ice-Blonde, también conocido como rubio hielo, en frontales y puntas. “Este tono aporta mucha luz y es perfecto si buscas un look rompedor y lleno de personalidad”.

Mientras que el color Honey Blonde es una tendencia que juega con degradados de rubios miel que acaban en tonos vainilla y que iluminan cualquier tipo de piel.

Si quieres un dorado, también estarás en tendencia, porque se llevarán los cobres naturales o Rubio Irlandés. “Los tonos más cálidos combinan muy bien con las pieles frías, es decir, pieles blancas y rosadas, ya que se crea un contraste de matiz, muy favorecedor”, explica el experto.

Como se lleva lo natural, el Wild Blond es la técnica perfecta para todas aquellas personas que buscan un resultado natural, rico en matices y con fuerza.

Este tono fusiona la parte artística del peluquero con la habilidad de utilizar la make up sponge. El corte biselado de la esponja (la parte más fina), da como resultado una zona plana triangular perfecta para realizar un difuminado preciso en las partes más próximas a las raíces; en cambio, su forma ovalada permite crear multitud de volúmenes y difuminados en las diferentes zonas más amplias del cabello, en palabras del profesor de Llongueras.

¿Cómo cuidar y mantener el cabello rubio?

Hidratación

Como todo tipo de cabello, el rubio también necesita ser mantenido para aportar salud. En este caso, debemos dar máxima hidratación para que se vea mucho más brillante.

Esto es fácil con las diferentes gamas de champús que existen, y especialmente acondicionadores y sérums que para tenerlo bien nutrido y mucho más fuerte.

La hidratación es especialmente importante en los cabello secos y cuando viene el buen tiempo, porque el color de rubio y el pelo en general puede dañarse y verse algo distinto. Pero si lo tenemos fino, hay que evitar entonces las siliconas que le dan más peso y lo aplastan.

Cuidar el color

El experto de Llongueras aconseja cuidar el color, porque el rubio no es tan fácil y entonces aparecen tonos algo indeseados. “Para cuidar el color rubio es clave utilizar productos específicos. Existen dos tipos de champú: los de color azul y los de color morado. Los de color azul funcionan muy bien con los cabellos que tienden a un color muy anaranjado, y los de color morado son ideales para aquellos cabellos que no tienden mucho a naranja”.

Al parecer, la frecuencia de uso de este tipo de champús dependerá del nivel de porosidad y oxidación del cabello.

Cuidado con las herramientas de calor

Tales herramientas estropean este y muchos otros tipos de cabello. Alberto Sanguino usa herramientas de calor que trabajen por debajo de los 200 grados. “Este tipo de cabellos tienen la cutícula muy abierta, por ello, al utilizar fuentes de calor muy agresivas el cabello se dañará y tenderá a partirse”.

No hace falta lavarse el pelo cada día

Otro consejo es intentar reducir la frecuencia de lavados porque esto evitará arrastrar el pigmento de color que se le ha aplicado al cabello en la peluquería, además de que se oxide. Y es que en general no hace falta lavarse el pelo a diario porque tienen a estropearse, a no ser que esté muy graso, pero para ello necesitamos entonces un tratamiento específico para tal fin.

Además hay que lavar el cabello con agua tibia o fría hará que el color se mantenga natural.

Cuidado con los peinados y recogidos

No quiere decir que no hagamos diversos peinados, que sienten tan bien con este color. Pero el experto de Llongueras da a conocer que debemos evitar recoger el cabello cuando este todavía está mojado, ya que cuando el cabello está en este estado es mucho más elástico y se rompe con mucha facilidad. “También se debe evitar recoger el cabello siempre en el mismo punto de la cabeza”.

Sea como sea, las tendencias en cabello rubio no morirán y siguen cada año con sus propios y nuevos colores que hacen que nuestra mirada sea vea mucho más dulcificada. Es un color que quita años y que sienta de maravilla.