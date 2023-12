Son clavados a las UGG: Stradivarius arrasa con sus zuecos más calentitos

Si estás buscando un calzado que se deja ver y de paso vas calentita, entonces debes tener los zuecos planos, una buena opción a considerar. Son una alternativa ideal para esas mujeres activas que quieren lucir impecables (y en tendencia) a cada momento. Stradivarius arrasa con sus zuecos más calentitos. ¿Qué características tienen estos zapatos de pelo?

En principio, se trata de un modelo plano de piel con pelo interior. Esto es una gran ventaja de cara a los días más fríos del invierno. Podrás moverte por tu hogar o por fuera, porque aunque creas no son sólo para estar en casa, también para salir.

Y vas con los pies abrigados desde la primera hora del día, evitando contraer las típicas gripes y resfriados.

Poseen una altura de cuatro centímetros que no sólo te elevará un poco sino que también mejorará tu postura a diario. Cuando las uses notarás que estás más erguida, y que se reducen los dolores físicos derivados de la mala posición al caminar.

Además, como es una altura relativamente baja, no tendrás problema para acostumbrarte a ellas y poder desplazarte ligeramente.

Qué tallas y colores tienen estos zapatos

Disponibles únicamente en tono beige, que es una de las tendencias que se impondrán durante la próxima temporada invernal, cuentas con varias tallas entre las que debes seleccionar la tuya atendiendo a la guía de Stradivarius. Éstas van de la 35 a la 41.

Materiales de primera calidad

Si algo diferencia estos zuecos de otros parecidos que puedes ver en el mercado ahora mismo, eso es la calidad de sus materiales. Compuesto el corte en 70% piel vacuno y 30% poliéster, y el forro en 100% poliéster, es un calzado que te durará muchos años.

Resiste su utilización a pesar del paso del tiempo, y si quieres contribuir a ello hay algunos cuidados básicos importantes.

No debes lavarlos ni aplicarles lejía o blanqueador. No debes plancharlos ni limpiarlos en seco ni tampoco meterlos en la lavadora. Junto con el producto vienen todas las indicaciones de cuidado y mantenimiento para que no dañes este artículo tan delicado. Siempre que tengas dudas al respecto, lo conveniente es consultar a la propia Stradivarius o un especialista en el tema.

Sigue siempre las instrucciones de la etiqueta y siempre podrás mantenerlas bien para que te dure tiempo.

Qué puedes ponerte con estos zapatos

Hay cantidad de prendas. Quedan estupendamente bien con unos vaqueros azules, negros o de otro color. También con pitillos o leggins, y hasta con vestidos largos o bien cortos y también faldas en efecto piel o midis tanto lisas colmo en diversos estampados.

Cuál es el precio de los zuecos más calentitos

El coste de estos zuecos planos de piel con pelo es de 35,99 euros. Adaptado a tu bolsillo para ofrecer ese calzado casual y versátil. Podrás llevarlos durante casi todo el día mientras disfrutas de tu hogar. Y eso no tiene precio si haces home office, por ejemplo.

Cuáles son los envíos y devoluciones

Recuerda que en Stradivarius todos los gastos de envío a tienda y a domicilio son totalmente gratuitos si gastas más de 30 euros. Puedes aprovechar la ocasión para comprar alguna prenda o accesorio de menos de 30 euros y así ahorrarte su envío.

Finalmente, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución del mismo. Debe estar en perfectas condiciones, tal y como llegó a tus manos, ya sea que quieras un reintegro del dinero o un cambio de talla.

La información de todo ello lo tienes en la web de Stradivarius y también en tiendas físicas.