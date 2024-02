Si buscabas parecer más alta esto es lo que necesitas: estos pantalones de Bershka y Stradivarius son para ti

Si quieres ir cómoda y a la vez elegante, tienes estos pantalones de Bershka y Stradivarius que causan sensación.

Ofrecen un estilo total y vas a parecer más alta. son factibles tanto con zapatillas deportivas como con zapatos de tacón, para tu estilo más casual o bien elegante. ¿Con cuál te quedas?

Estos pantalones de Bershka y Stradivarius son para ti

Pantalón wide leg tailoring detalle cintura contraste de Bershka

En dos colores distintos, tienes esta prenda para cantidad de ocasiones. Vas a ser la más elegante.

Se confecciona en 100% algodón y en sus cuidados desde la web pronuncian que cuidar de tus prendas es una manera de alargar su vida útil. Sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

Para cuidarlo, desde la web de Bershka informan que sebes lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco, y no usar secadora.

Desde la marca trabajan con proveedores para mejorar la trazabilidad de nuestra cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar las prendas. Se guían por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los derechos humanos y laborales y avanzar en el bienestar de los trabajadores y sus comunidades.

En color crudo y negro

Este pantalón es una pasada y lo tenemos en dos colores. En beige, es perfecto porque siempre elevará tu outfit. Así te lo pones con la americana a conjunto, una blazer que está a un precio de 29,99 euros, también la camiseta de manga larga en negro tipo Bardot rib y palabras de honor, está a 15,99 euros. Si quieres ofrecer tu lado más casual, entonces tienes las deportivas combinadas de rejillas de precio 29,99 euros en diferentes tallas.

En color negro es total. Lo combinas con la camiseta blanca sin mangas de 5,99 euros, la cazadora biker de doble faz y precio de 41,99 euros en descuento, además de la blazer en el mismo color negro y precio de 29,99 euros. También tienes las zapatillas de estilo futbol de precio 25,99 euros.

Su precio, tanto en un color como en otro es de 25,99 euros. Y en ambos tonos las tallas van de la 32 a la 44.

Pantalón vestir cinturilla combinada de Stradivarius

Como ves, son pantalones de moda, y por esto en Stradivarius tienen otra de estas prendas realmente parecidas. También está en dos colores y te encantará.

Es el pantalón de tiro alto con pinzas frontales y bolsillos delanteros. Lleva la cintura con trabillas y detalle de cinturilla combinada a contraste. Con falsos bolsillos de vivo en espalda. Cierre frontal con cremallera, botón y gancho metálico.

En este caso, se confecciona en exterior: 65% poliéster, 32% viscosa, 3% elastano y tienes todos los detalles para cuidar la prenda, tanto en la etiqueta como en la propia web de Stradivarius. Mira bien para no equivocarte con las prendas.

En dos colores explosivos

Este pantalon está en dos colores distintos, y según cada uno lo podrás combinar con variedad de prendas.

Está en color azul marino y gris claro. Este último es perfecto para llevar con camisetas en color blanco y negro, y también con deportivas o taconazos si quieres mostrar tu mejor versión y parecer todavía más alta.

Se combina con la camiseta negra de hombros descubiertos de precio 15,99 euros, las zapatillas casual y retro de precio 25,99 euros, el set de 9 pendientes de aros y estrellas de precio 7,99 euros.

Mientras que en color azul marino puedes entonces combinar con jersey de rayas, como la sudadera en azul marino y rayas en color blanco que tiene un precio de 22,99 euros en diferentes tallas. Y tienes cantidad de prendas más para escoger además de otros pantalones bien parecidos que seguro te gustarán.

El precio de este pantalón de moda y que ya llevan las influencers tanto de día como de noche es de 29,99 euros. En azul marino las tallas disponibles para comprarlo son de la 32 a la 42, aunque quedan pocas unidades de esta última, y en gris claro las tallas también son de la 32 a la 42, es decir, que tienes amplitud de tallas para elegir la tuya.

Pantalones de Bershka y Stradivarius

Desde Stradivarius tienes cantidad de facilidades para poder pagar este pantalón y es totalmente sencillo.

En Bershka lo mismo, todo son facilidades para que puedas tener el pantalón de tus sueños y en dos colores absolutamente fantásticos. Lo mejor es que también puedes ir a comprar estas piezas en ambas tiendas pues siempre estarán ahí, y si compras online, puedes luego ir a buscarlo a la tienda y te ahorras los gastos de envío porque son gratis.

Además hay muchos otros pantalones de este estilo que ya puedes elegir dentro de las diversas webs.