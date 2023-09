Sfera rebaja el kimono largo que va a ser tu salvación durante el entretiempo

Los kimonos son una prenda muy interesante para el otoño y el invierno, ya que te permiten estar cómoda pero protegida del frío. Muchas de las principales marcas de ropa están ofreciendo este tipo de vestimenta en sus colecciones actuales, y una propuesta que nos ha llamado la atención es el kimono largo estampado de Sfera. Veamos cuáles son sus características y el precio rebajado.

Se trata de un kimono largo y estampado, con detalles como unas mangas amplias y una lazada para ajustarlo a tu cintura. Evidentemente respetan el espíritu original de los kimonos japoneses, pero le dan un toque moderno y más sofisticado.

El kimono largo de Sfera

Color y tallas

El único color en el que se encuentra disponible ese estampado es el que la firma describe como un rojo oscuro, aunque posee varios tonos como es costumbre en este tipo de prendas. En todos casos, las tonalidades se encuentran entre los colores cálidos.

Si nos vamos a las tallas, te recomendamos echarle un vistazo a la guía para seleccionar la S o M, según corresponda.

Materiales y cuidados

Esta vestimenta está elaborada 100% con viscosa de la mejor calidad del mercado. Puedes introducirla a la lavadora, pero siempre tomando precauciones como no superar los 30° C y hacerlo en ciclos delicados de lavado. No deberías usar lejía ni blanqueador.

Lo que sí puedes utilizar son la secadora y la plancha, a unas temperaturas máximas de 50° C y 110° C respectivamente.

¿Cuándo lucir tu kimono?

Por definición ésta es una prenda muy versátil, que puede adaptarse a diversas situaciones como parte de un look informal. Dependiendo de cómo lo acompañes, destacará tanto cuando recibas a la familia en casa como si sales a comer con amigas.

¡Aprovecha el descuento!

El precio original de este producto era de 39,99 euros, pero por tiempo limitado puedes llevarte el artículo por solamente 31,99 euros. Una rebaja del 20% que no viene nada mal en los tiempos que corren. Recurrir a las ofertas es clave para no gastar tanto en ropa.

Envío y devoluciones

Por otro lado, la recogida en tienda es totalmente gratuita y las entregas a domicilio también lo son por encima de los 50 euros.

En cuanto a las devoluciones, puedes realizarlas en cualquiera de las tiendas Sfera o puntos de venta El Corte Inglés gratis. Además, es posible coordinar la devolución a través de su servicio de Atención al Cliente llamando al número 900 535 114.