Sara Carbonero se apunta al color de moda esta primavera: sabemos de dónde es su look

Sara Carbonero no ha dudado en apuntarse al color de moda esta primavera, ha aparecido en sus redes sociales con un impresionante jersey de esta marca. La periodista y empresaria Sara Carbonero se ha convertido en toda una influencer capaz de sorprendernos con las mejores prendas de marcas que quizás no conocemos. Este jersey morado es una de sus últimas apuestas que llega de la mano de la firma Falconeri, confeccionado con los materiales más selectos, no podría ser más bonito.

Sara Carbonero lleva el jersey de moda

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero)

Este jersey de la marca Falconeri es un descubrimiento que Sara Carbonero nos ha hecho en sus redes sociales. Quizás no conocíamos esta firma o sí, en esencia es una de las favoritas de aquellas que quieren ir a la última moda con los mejores materiales a buen precio. Falconeri trae el lujo y las fibras naturales a todos los armarios.

Se trata de una prenda 100% de cashmere. Un tejido lujoso, confortable y extremadamente bonito que llegará a cualquier armario. Este tipo de prenda que a priori puede parecer caro, gracias a Falconeri no lo será. Podremos tenerlo y realizarle los cuidados necesarios tengamos el sueldo que tengamos.

Un tono que veremos mucho. El morado es el color del año 2022 y por ese motivo Sara Carbonero no ha dudado en ir a por él. Haciéndose con un tono de lo más primaveral en un color pastel natural y favorecedor. Como si fuera una flor más en este jardín repleto de emociones Carbonero florece apostando por este tono.

La filosofía de Falconeri está presente en la descripción de este jersey a la venta en su página web: “El equilibrio entre formas y volúmenes es el rasgo distintivo de la colección Falconeri, que desde siempre interpreta con armonía y estilo los materiales naturales. La marca propone una prenda en cashmere ultralight versátil y confortable, ideal para lucir un estilo informal y cotidiano.»

El corte holgado, el cuello de pico y los puños con canalé son los detalles que hacen de una prenda básica un acierto en todos los sentidos. Para ir a trabajar o a dar una vuelta por el mundo entero, este jersey lo podemos llevar en cualquier ocasión, es un buen básico que nos costará solo 149 euros. No puedes dejar escapar los precios extraordinarios de esta marca de ropa que ha conquistado a la mismísima Sara Carbonero.